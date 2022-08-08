Минкультуры Крыма санкционировало уничтожение наследия великого русского мыслителя

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В год 200-летия русского мыслителя, философа, основоположника цивилизационного подхода Николая Данилевского в Крыму приступили к уничтожению его наследия.

Министерство культуры республики отказалось признать ценность парка, заложенного Данилевским в его имении во Мшатке, где находится могила ученого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказать во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, «Ландшафтный парк имени Н.Я. Данилевского с «философским парком» по адресу Республика Крым, городской округ Ялта, пгт Санаторный, улица Южная 1 в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Крым», – говорится в приказе Минкульта от 3 августа 2022 года.

Заявку на включение парка в перечень объектов культурного наследия подавала правнучка философа Ольга Данилевская. На протяжении полутора десятков лет она борется за сохранность могилы прадеда и остатков садов «цивилизаций или культур», которыми он наглядно показал геополитический принцип взаимодействия разных культурно-исторических типов. Сам Данилевский был похоронен в Кипарисовом зале, символизировавшем греческую культуру. Многие годы его могила была костровой площадкой пионерского лагеря им. Комарова, относящегося к Севморзаводу. Надгробие и памятник на месте захоронения ученого восстановили в 2007 году. В 2020 ему был придан статус объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения.

Еще при Украине появилась карта раздела бывшей детской здравницы под закрытый коттеджный поселок. При переходе в состав Российской Федерации лагерь стал относится к подведомственному МВД «Загородному дому «Русичи». Несколько лет продолжалась переписка с руководством МВД об исключении могилы Данилевского и Кипарисового зала из состава лагеря с организацией свободного доступа для экскурсий и делегаций. Есть несколько писем с согласием на это, но каждый раз со сменой руководителей дело возвращалось в начальную точку.

В августе Ольга Данилевская подала заявление в Министерство культуры Крыма с просьбой придать охранный статус той части бывшего детского лагеря, в которой еще остались следы «садов цивилизаций» и объединить их в единый ландшафтный парк вместе с могилой Данилевского под названием «философский парк». Все необходимые в таких случаях документы, свидетельства, фотографии были приложены к заявлению, и состоявшееся в октябре заседание методического совета единогласно признало культурную ценность объекта, зафиксировав свое решение в протоколе.

«Около 30 участников заседания признали этот объект перспективным с точки зрения включения в перечень объектов культурного наследия и создания примечательного места, – рассказала «ПолитНавигатору» представитель наследников Данилевского Татьяна Пекке. – Следующее заседание должно было пройти в начале ноября, но его внезапно отменили. После этого стало известно, что объект попал на экспертизу на предмет исторической ценности. Ольга Николаевна вступила в переписку с представителем института, который занимался изучением исторической ценности. Эксперт по фамилии Хлевнюк уверяет, что институт ведет активную работу, проводит экспертизу, чтобы включить объект во вновь выявленные объекты культурного наследия. Но в одночасье связь прерывается, на письма перестают отвечать, а 7 апреля присылают копию протокола, что комиссия рассмотрела этот вопрос, и в связи с недостаточностью обосновывающих материалов, не считает нужным включать объект в перечень охраняемых».

Каких материалов не хватило комиссии наследнице Данилевского – узнать не удалось. Чиновники от Департамента охраны культурного наследия игнорируют ее обращения. В неофициальных беседах напрямую ссылаются на распоряжение директора департамента Андрея Ростенко не связываться с МВД. Будучи главой администрации Ялты в 2018 году за перевод в муниципальную собственность земельного участка санатория «Алупка» МВД России Ростенко получил уголовное дело и провел два месяца в московском СИЗО, пока его судьбу решали в высоких кабинетах. Теперь Ростенко не хочет даже слышать о культурных и исторических ценностях на территории здравниц МВД и даже при наличии неопровержимых фактов дает команду «отказать».

«Оснований для отказа нет, пар действительно должен быть сохранен, – подчеркнула Пекке. – Я нашла профессионального эксперта, который рассмотрел все документы, и заверил, что для судебных исков оснований не хватает, но для экспертного заключения – их достаточно. Здесь действительно личная оценка, никакого профессионального подхода. Эксперты, которые занимались статусом могилы Данилевского, в своем заключении указали, что без парка из остатков садов она не может рассматриваться отдельно. И крымские чиновники в своей заявке имели право расширить предмет охраны и границы объекта. Сделай они все сразу в едином комплексе, что подтверждается архивными документами, не было бы сейчас таких губительных решений. Сегодня, спасая парк, мы понимаем, что спасаем могилу Данилевского в Крыму и его наследие. Если мы не спасем парк, через некоторое время могилы не будет, потому что к ней нет подходов, она будет зажата между коттеджами. Уже сейчас за ней никто не ухаживает, могила заброшена. Раньше туда можно было проходить, водили экскурсии, о Данилевском говорили, а теперь о нем говорить не будут. Здесь тема гораздо глубже, и это ужасает».

В границах участка МВД, который называется детский лагерь, идет частная застройка. Несколько лет назад на место выезжала кадастровый инженер с картой, где вся территория уже поделена на частные наделы с маленьким участком могилы Данилевского, который выделен отдельно. Теперь застройщикам ничего не мешает загнать строительную технику и пустить под ковш наследие ученого, несмотря ни на какие юбилеи.

К слову, Ольга Данилевская собиралась на 200-летие своего прадеда в Крым. Но получив новость с отказом Минкультуры признавать ценность парка, отказалась от планов. Если наследие Николая Данилевского не имеет ценности, зачем все торжественные собрания и речи о важности «славянской цивилизации» в мировом соцветии культур.

Частная застройка. Лагерь им. Комарова

Имя русского мыслителя, основоположника цивилизационного подхода Николая Данилевского не увековечено в Крыму, несмотря на то, что последние годы жизни он прожил в своем имении во Мшатке (сейчас входит в пгт Санаторное). В этом году отмечается 200-летие со дня его рождения, и к этой дате должны были подготовить цикл программ, дискуссионные панели, конференцию, информационную рекламную кампанию и учредить именную премию.

Однако вместо этого власти вынесли на обсуждение общественности вопрос переименования Крымской республиканской универсальной научной библиотеки, которая сейчас носит имя Ивана Франко, в библиотеку им. Данилевского. Получив отрицательное заключение Общественной палаты Крыма, вопрос сняли с повестки дня.