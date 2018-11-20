Минобороны России опубликовало видео торпедной дуэли в море
Минобороны России опубликовало видео торпедной дуэли, которую разыграли в Балтийском море корвет «Стойкий» и малый противолодочный корабль «Калмыкия».
Боевые единицы Балтийского флота отработали действия при атаке и контратаке корабля условного противника.
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С помощью гидроакустических средств корвет «Стойкий» идентифицировал угрозу, выполнил противоторпедный маневр и выпустил торпеду из стоящего на вооружении корабля комплекса «Пакет».
По данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, а «неприятельская» торпеда с борта «Калмыкии», угрожавшая корвету, была ликвидирована.
Противолодочный комплекс «Пакет» предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Он состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.
Накануне МИД России заявил, что Москва фиксирует наращивание военного присутствия Североатлантического альянса от Черного до Балтийского моря у границ РФ.
В начале ноября были завершены маневры НАТО в Балтийском море и на севере Атлантического океана, где участвовали 45 тысяч военнослужащих альянса, а такжедесятки тысяч единиц техники. Учения проходили недалеко от российской границы.
Накануне во время визита в Брюссель премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал НАТО укрепить противовоздушную оборону в регионе Балтийского моря.
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