Минск надеется возобновить транзит через Прибалтику

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей надеется, что транзит белорусских грузов через прибалтийские порты еще возобновится, хотя Минск сейчас ведет активные переговоры с Россией.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже существует ряд договоренностей о перевалке белорусских грузов через российские порты. Эта работа продолжается. Понятно, что это не однодневный процесс. Выход на максимально эффективные результаты потребует определенного времени, усилий, финансовых средств. Сейчас наши специалисты плотно занимаются этими вопросами. Поверьте, это не сказки и воздушные замки, конкретная работа, чтобы активнее задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов. Это и подстраховка на будущее. Хотя убежден, что рано или поздно ситуация и на западном направлении нормализуется. Но если наши партнеры не хотят делать это, то мы должны предпринимать соответствующие шаги, чтобы нейтрализовать негативные последствия для нас, связанные с ограничением транзита грузов через литовские и латвийские порты», – сказал Макей.

Республики Прибалтики, присоединившись к санкциям США, отказалась переваливать белорусские грузы. Это около 20 миллионов тонн в год. Россия пообещала помочь и предоставить мощности своих портов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что частный белорусский инвестор «в авральном режиме» строит терминал в одном из российских портов. Уже сейчас терминалы российских «Ультрамара», «Уралкалия» и «Еврохима» на Балтике готовы принять как минимум 2 миллиона тонн белорусского калия. В РЖД еще весной 2021 года заявили о готовности перевезти 12 миллионов тонн белорусских удобрений к российским портам. Ранее был заключен договор о переброске в российские порты белорусских нефтепродуктов.