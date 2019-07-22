Минские соглашения у Тимошенко назвали маразмом

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Минские соглашения приведут Украину к капитуляции перед Москвой, а затем и к «голодомору».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат ВР от «Батькивщины» Иван Крулько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир путём капитуляции – это не мир, это ещё большее продолжение войны и дальнейшая сдача украинской независимости и территориальной целостности. Поэтому мы, «Батькивщина», безусловно будем отстаивать возвращение мира, и мы это всегда отстаивали, но не путём сдачи национальных интересов и капитуляции. Потому что капитуляция приведёт к ещё большим потерям, к ещё большим жертвам.

И исторические события ХХ века ни один раз это подтверждали на территории нашей страны и в большинстве своём на территории нашей страны, когда капитулировали перед Москвой, после этого были голодоморы, казни людей», – заявил Крулько.

«Вас унесло! Вы говорите популизм в чистом виде. Минские соглашения – капитуляция?» – уточнил киевский медиа-менеджер Дмитрий Розенфельд.

«Меня никуда не унесло! Что, голодомор – это популизм? Побойтесь Бога! О чём вы говорите!» – взвился «тимошенковец».

«Скажите, вы будете за Минские соглашения голосовать или против?» – ещё раз спросил Розенфельд.

«Мы считаем, что эти Минские соглашения – чистой воды маразм, который не работает, и очевидно, что эти соглашения никогда не приведут к решению войны на Донбассе», – ответил Крулько.