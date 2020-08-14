Минский майдан сделает Германию и Францию союзниками Москвы – прогноз

14.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Поскольку потеря Белоруссии является для России страшной геополитической катастрофой, ни один президент РФ не позволит этому случиться.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потерять Белоруссию – это катастрофический вариант для России, означает геополитическую катастрофу. Это значит, что мы оказываемся отсечёнными от Европы, реализуется извечная польская мечта – по нашим западным границам выстраивается антироссийская буферная цепь из Польши, Литвы, Польши и Украины. И всё, к каким границам мы приплыли? В царские времена, когда мы проигрывали Ливонскую войну, границы были лучше, чем сейчас.

На это не пойдёт ни Путин, ни любой другой президент, который будет в России», – сказал Юсин.

В свою очередь киевский политический эксперт Дмитрий Джангиров выразил уверенность, что такой расклад крайне невыгоден Германии, которая сразу станет союзником России.

«Тут, мне кажется, у Путина союзник Германия. Она тоже не хочет этого санитарного кордона. Ровно как 80 лет назад санитарный кордон помирил ту Германию и СССР, так же само помирит новый санитарный кордон. Мы действительно, видим такую архаизацию политики – всё возвращается к старым схемам», – сказал Джангиров.

Юсин согласился с мнением собеседника, добавив, что подобный расклад также крайне невыгоден Франции, которая тоже попытается договориться с Москвой.

«К старым новым схемам, потому что у этой оси будет два хозяина. Формальный хозяин – Польша, и неформальный хозяин – США. Поскольку мы видим сейчас, насколько плотный альянс формируется между Вашингтоном и Варшавой, и бьёт этот альянс по Германии. Это, конечно, не нужно ни Германии, ни Франции. Конечно, континентальным державам «Старой Европы» абсолютно не нужен такой расклад.

Поэтому я здесь согласен, что они скорее попытаются как-то договориться с Москвой, чтобы минимизировать эту проблему», – резюмировал эксперт.