Минстець тщетно тужится превратить «зраду» в «перемогу»

07.07.2019, Херсон, Владимир Гладков

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова назвала «победой» установку вышки для вещания украинских каналов на Крым, которые вскоре удалось заглушить России.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Херсон Плюс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вышка, построенная несколько лет назад, сегодня усилила украинский сигнал в три раза. И Российская Федерация была вынуждена построить две вышки с единственной целью – заглушить этот сигнал. То есть, сегодня идёт война, и мы в ней активны, и вынуждаем их тратить деньги, потому что глушение сигнала – это чрезвычайно дорого, это постоянная подача электроэнергии, это очень сложный технический вопрос. И мы вынуждаем их это делать», – порадовалась она.

«Учитывая тот ресурс, который мы вкладываем, который в сотни раз меньше, чем у РФ, мы побеждаем в информационной войне. Даже если мы говорим об оккупированных территориях, то признаком является то, что люди сохраняют украинские документы спустя пять лет репрессий, когда российский паспорт – это уже, фактически, признак того, что ты потенциально можешь быть захватчиком – это настоящая победа, и победа этого государства.

Когда мы говорим, что являемся страной свободы – это тоже победа», – добавила Джапарова.