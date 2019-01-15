Минюст Украины выдал справку с российским Крымом

15.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Министерство юстиции Украины выдало документ, где Крым фигурирует как субъект Российской Федерации.

Так, Главное теруправление юстиции в городе Киеве отказало в госрегистрации смерти жителя полуострова Николая Яковенко, не став признавать российские документы, но указав полуостров частью РФ.

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Об этом в своем блоге заявил функционер запрещенного в России меджлиса Исмаил Халиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Меджлисовец требует от украинских силовиков наказать чиновника, выдавшего документы.

«Когда где-то в новостях или на канале или на карте называют / обозначают Крым «русским» – поднимается шум и затем он затухает. А здесь целый украинский чиновник в документе называет Крым не временно оккупированной территорией, а «Республика Крым, Российская Федерация». Интересно, как закончится и эта история. Это компетенция правоохранительных органов», – заявил Халиков.