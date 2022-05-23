Мистическое совпадение: Что объединяет бои за Славянск и Мариуполь

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Мистическое совпадение – в 2014 году бои за Славянск длились 85 дней. Ровно столько же спустя восемь лет заняло освобождение Мариуполя от украинских нацистов.

О сходстве и различии двух сражений в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает участник обороны Славянска бывший киевлянин Дмитрий Жуков, во время Русской весны примкнувший к отряду Игоря Стрелкова, откуда был демобилизован после ранения.

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…20 мая завершилась операция полного освобождения города Мариуполь. Из подвалов сталелитейного гиганта на Свет Божий вышли последние солдаты ВСУ и полка «Азов», среди сдавшихся также были их командиры.

Я не даром упомянул словосочетание Свет Божий – в православном смысле, так как внешний вид этих людей не оставил мне другого выбора. Наколки с бесовскими рожами, адские пейзажи с призывами к мучениям и убийствам, перевернутые кресты, нацистские символы и другие святотатства изобиловали на телах пленных.

Причем наколки эти были не у глупых подростков, о которых можно было сказать, мол, «по молодости не ведают, что творят, это глупое баловство». Нет, эти татуировки сделали половозрелые мужчины в сознательном возрасте, отдавая отчет в своих поступках. И, самое главное, они полностью подтвердили свой татуаж словом и делом, по отношению к гражданским и мирным людям.

Завершая обзор общего впечатления, могу добавить позитивный контраст православной традиции, этот день 20 мая, отмечен Воспоминанием явления на небе Креста Господня. Очень символично, в день явления главного христианского символа на небе, антихристианское войско с позором прекращает свое существование.

Покровитель нацистского полка «Азов» политический тяжеловес Украины Арсен Аваков идею создавать националистические вооруженные формирования он озвучил еще 13 апреля 2014 г. Видимо, это решение у него созрело после того, как утром этого же дня, ополченцами под Славянском в превентивной атаке было уничтожено первое руководство т.н. АТО.

Вообще, ополченцы Славянска в 2014 года и «азовцы» в 2022 оказались в многих схожих ситуациях. Славянское ополчение сражалось за город, имеющий символическое значение для Русского мира, и «азовцы» превратили Мариуполь в свой символ. Те и другие состояли из идейных добровольцев, оба подразделения для своего временного отрезка считалось более подготовленным в своих армиях.

Немаловажно, оба гарнизона воевало против более мощного противника (в техническом плане – с превосходством в артиллерии и авиации).

Но были и отличия, например, ополчение Славянска имело колоссальную поддержку среди местного населения, а как относятся мариупольцы к боевикам «Азова» – мы видим из многочисленных репортажей военкоров. Местные их боялись, а после освобождения ещё и ненавидят.

При первых обстрелах Славянска ополчение организовало эвакуацию детей и гражданского населения, каждый мирный житель города мог выехать в любом направлении, хоть в Киев или Львов. А вот эвакуация жителей Мариуполя постоянно пресекалась боевиками неонацистами. Ради создания «живого щита» они долго не выпускали население из города. Это подтверждали сами горожане, а также пленные ВСУ.

Но главное наблюдение, которое меня потрясло, – это равное количество дней сопротивления. 85 дней ополчение обороняло Славянск, стягивая на себя основные силы тогдашней украинской армии, и 85 дней сопротивлялся «Азов» с ВСУ против армии РФ и ДНР.

По оценкам специалистов, соотношение сил в Славянске 2014 годм было явно в пользу ВСУ. В живой силе примерно 1:10, в танках и бронетехники в десятки раз, в авиации и тяжелой артиллерии соотношение было ноль к полусотни.

В сегодняшней операции по освобождению Мариуполя точные данные в публичном пространстве ещё мало известны. Но озвучена первая реакция бойцов и Александра Ходаковского – «Когда «азовцы» стали сдаваться, мы обалдели. Оказалось — их больше, чем нас!».

После тактического окружения Славянска командующий Стрелков принял единоличное решение об отступлении 5 июля, через 85 дней обороны. Гарнизон вышел через Краматорск в Донецк, с примерной численностью в 1500 человек. По сегодняшний день существуют разные мнения о правильности этого решения, но ополчение вышло с оружием и с минимальными потерями, продолжило сражаться на других фронтах и направлениях, некоторые воюют и сегодня.

Через 85 дней сопротивления сдалась последняя партия пленных «Азова» и ВСУ с командирами этого гарнизона.

Теперь можно наглядно сравнить, что было мифом – украинский пропагандистский мем «Азов – сталь», или «железные русские» в Славянске.