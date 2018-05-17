17.05.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Митрополит УПЦ (МП) назвал предложение Порошенко “кривым путем”

Украинская православная церковь всегда будет следовать каноническому порядку церковной жизни.

Об этом заявил предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий в своей проповеди 16 мая.

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«Сегодня нам некоторые политики предлагают варианты церковной жизни — это кривые пути, которые ведут неизвестно куда. Мы всегда шли прямым путем к Богу, и сейчас будем идти этим путем: сохранением чистоты веры, канонического порядка церковной жизни и молитвенного единства всех православных, живущих на земном шаре», – заявил митрополит.

Таким образом он напомнил, что единство всего мирового православия, в котором нет «ни эллина, ни иудея», важнее, чем мнимое «единство украинского православия», то есть предлагаемое президентом Порошенко и Верховной Радой единство канонической УПЦ (МП) с псевдоцерковными, но «национально-свидомыми» структурами.

В словах митрополита Онуфрия читается предупреждение о том, что признание этих самозваных структур одним из патриархатов (в данном случае – Константинопольским) может подорвать единство мирового православия, так как далеко не все поместные церкви согласятся с этим признанием.

«Пусть Господь помогает нам, братья и сестры, жить на земле праведно, не ходить кривыми путями, но идти прямым путем к Богу», – как бы продолжил митрополит Онуфрий сказанное в предыдущей своей проповеди.

«У нас есть всё, что нужно для спасения души», – сказал он неделю назад, имея в виду, что главная задача Церкви – спасение душ. И автокефалия УПЦ (МП) для этого православным на Украине не требуется.