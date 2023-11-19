«Мнение США: Украина – вороватая попрошайка» – Загородний

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Украине не следует рассчитывать на продолжение западной помощи, потому что американские налогоплательщики устали кормить таких ленивых и вороватых дармоедов, как бандеровцы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не стоит надеяться на западную помощь, особенно к военной помощи стоит относиться как к приятному бонусу. Потому что в этом мире каждый любит только себя, и дружит из-за денег или по необходимости. Мы должны чётко это понимать, и, в первую очередь, искать средства внутри страны», – сказал Загородний.

Он подчеркнул, что в США воспринимают Украину как нищего, ленивого и вороватого попрошайку.

«Надо понимать, как устроена логика западного общества. Они говорят приблизительно так: «А где Украина напрягается в тылу? Как вы сами себе помогаете?». Речь об изготовлении своего оружия. Их логика такая, что если украинцы не строят собственные заводы, то они считают, что украинцы сами себе не хотят помогать. Если они сами себе не хотят помогать, то почему американские налогоплательщики должны им помогать? Можно провести такую аналогию, как видят нас некоторые американские круги. Вы приходите в продуктовый магазин и видите, что к вам подходит мужчина 30-40 лет, не инвалид, и так далее. И просит у вас деньги на еду. Большинство людей скажут – иди зарабатывай сам. Так примерно они смотрят и на Украину», – отметил он.

«Тем более, американцы знают, какие у нас коррупционные скандалы существуют, и разные схемы существуют. И говорят, чтобы мы сами работали», – подытожил политолог.