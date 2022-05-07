Мобильный оператор ДНР переходит на российский телефонный код «+7»

07.05.2022  16:17 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Россия, Связь


У абонентов «Феникса» появится возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений, используя российскую систему нумерации +7

Об этом на своей странице в Telegram-канале написал глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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 «Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации.

Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам «Феникса», используя российскую систему нумерации +7.

Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Например, если был (+38071)1234567, то станет (+7949)1234567. Считаю, что это очень хороший подарок ко Дню Победы жителям ДНР», – пояснил глава республики.

Он добавил, что на данном этапе замена SIM-карты не потребуется, стоимость звонков и тарификация останется прежними. О присвоении кода «+7» абоненты узнают из SMS-уведомления.

Заявление Пушилина прокомментировал политолог Евгений Сатановский. Он отметил, что этот шаг вполне сопоставим с назначением послов ДНР и ЛНР в РФ.

«Оно, вроде как, мелочь по случаю Дня радио: введение российских телефонных кодов в ДНР и ЛНР, но чертовски символическая. Особенно перед Днём Победы. Давно население тамошнее чего-то в этом роде ждало. А то, вроде как, они давно уже и не под Киевом, и война идёт с этим режимом на Донбассе который год, а с такими элементарными, но важными для каждого нормального обывателя вещами никак разобраться наши профильные начальники то ли не могли, то ли не хотели, то ли и могли, и хотели,  да никак разрешения свыше не получали», – написал в своём блоге политолог.

Развивая мысль, он добавил, что это лишь малая часть необходимого в интеграционном процессе.

«Поворотливость и работа на результат и для людей низового чиновничьего аппарата – это, как правило, не наша отличительная черта. Заметно по тому, как работает на границе ДНР/ЛНР таможня. О российских банках, в том числе в самом, что ни на есть российском уже невесть сколько лет, Крыму, и не говорим.

Тем более есть повод порадоваться за прорыв по части работы связистов. Ещё в войну знали: первое дело для того, чтобы наладить систему управления – дотянуть куда надо связь. Сейчас и технологии принципиально другие, и эпоха новая, но в главном всё осталось по-прежнему. Отчего введение российских телефонных кодов на территории ДНР и ЛНР – вещь не только символическая, но и чертовски важная: не меньше, чем официальное назначение их послов в Москве. Возврата к прошлому однозначно не будет. Лиха беда начало», – подчеркнул Сатановский.

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