Молдова меняет премьера, но не антироссийский курс

В Молдове – смена правительства. В отставку вместе со своим кабинетом ушла премьер-министр Наталья Гаврилица, чья работа на этом посту, по словам самой экс-премьера, проходила в режиме непрерывного кризиса.

На вакантную должность быстро появился претендент. Президент Майя Санду предложила кандидатуру Дорина Речана, своего советника по вопросам обороны и нацбезопасности. В правительствах Влада Филата и Юрия Лянкэ Речан он занимал должность министра внутренних дел.

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Со сменой лиц курс страны не изменится. Речан уже объявил, что евроинтеграция останется главной идеей работы правительства.

Эксперты с обоих берегов Днестра рассуждают об отставке, итогах полуторалетней работы ушедшей команды министров и возможных вариантах развития событий, в том числе на треке молдо-приднестровского урегулирования. Об этом – экспертный опрос «ПолитНавигатора».

Александр Кориненко, политолог (Кишинев):

– Слухи об отставке правительства Натальи Гаврилицы циркулировали давно, и ему уже не раз эксперты предрекали скорое падение, но правительство держалось и работало, несмотря ни на что.

На мой взгляд, отставка правительства очень нелогична. Министры стабильно работали на твердую двойку, без изменений. Уверен, что произошедшее – результат закулисных разборок в самой партии. PASовцы, имея монополию на власть и слабую оппозицию, решили делить власть между собой. Результаты работы правительства налицо: это коллапас. Страна управляется в режиме ЧП, нас сотрясают экономический, социальный кризисы.

Из «достижений» отмечу умение брать кредиты и борьбу с инакомыслием. Наталья Гаврилица и Ко взяли на себя грязную работу и под занавес своего правления, как мы сейчас понимаем, закрыли шесть оппозиционных телеканалов. Я думаю, что следующее правительство своим составом не будет сильно отличаться от старого, поэтому ничего нового в стране ожидать не следует.

Игорь Тулянцев, председатель Общественного совета «За свободную Родину», политолог (Кишинев):

– У правящей партии PAS падает рейтинг – чем дальше, тем сильнее, поэтому я не исключаю, что она готовится к досрочным парламентским выборам. Чем раньше они пройдут, тем больше вероятности, что партия сохранит свои позиции, пока еще не все общество окончательно разочаровалось в системе, в PAS, в Майе Санду.

Думаю, что задача Гаврилицы – создать проевропейскую политическую партию, которая совместно с партией PAS составит какое-то парламентское большинство – его слепят кураторы Санду.

Можно предположить также, что посольство США в Молдове настояло на смене премьера, а задачей нового премьера, которым, как ожидается, станет господин Речан, станет зачистка политической поляны. Ему предстоит еще больше ослабить оппозиционные партии, которые могли бы в нынешних условиях, при полном провале PAS, заручиться поддержкой большего количества жителей.

Стоит задача не допустить до выборов основных оппозиционных лидеров. Все это будет проходить на фоне обострения отношений с Россией, дельнейшего закручивания гаек СМИ и общественным деятелям.

Впрочем, сильной оппозиции в стране и нет. Партия PAS на всех нашла управу – сдерживает оппозиционеров с помощью уголовных дел, другими способами. Об оппозиции можно судить по недавней истории с резолюцией ПАСЕ о соблюдении Молдовой обязательств как страны-члена Совета Европы (вопрос рассматривался в январе на зимней сессии ПАСЕ – прим. автора).

В текст документа можно было внести коррективы, объяснить, что делает нынешний молдавский режим, что он действует методами олигарха Плахотнюка, что Молдова – захваченное государство. Но представители парламентской оппозиции в Совет Европы даже не приехали. Молдову представляла только власть, в резолюцию включили только то, что выгодно власти. Оппозиция фактически подыграла нынешнему режиму.

Результаты работы ушедшего правительства граждане видят в квитанциях за коммунальные услуги: цены на газ у нас самые высокие в Европе. Люди думают, как накормить детей, как собрать их в школу, как помочь пожилым родителям. Перестановки в правительстве народ не особо волнуют. Люди не готовы сегодня выходить на площадь, понимая, что их просто дурят.

Власть заинтересована в том, чтобы население нищало, а она в это время будет продолжать уничтожать молдавскую государственность, плавно подводить к объединению с Румынией.

Ситуация не внушает оптимизма, перемены не просматриваются, хотя мы живем в такое время, когда происходит то, что еще вчера казалось невозможным.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь):

Отставку действовавшего до недавнего времени кабинета предрекали и ранее, буквально на каждом пике обострения внутриполитической и социально-экономической ситуации. Целесообразность подобной отставки при этом всегда определялась как громоотвод для Санду, авторитет которой необходимо сохранять для незыблемости режима. Тем не менее, отставка все время откладывалась. Кабинет Гаврилицы пережил несколько этапов обострения энергетического кризиса, 30-процентную инфляцию, трехмесячные акции протестов, но уходит в период относительного затишья.

На наш взгляд, отставка может быть связана не столько с внутренними факторами, давно понятно, что рейтинг Санду этим никак не спасти, а скорее с новыми внешнеполитическими задачами, для реализации которых нужен более твердый подход. Дорин Речан имеет опыт руководства силовым ведомством, является специалистом в области информационных технологий и безопасности. И, самое главное, он пользуется доверием у американцев.

Боюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями закручивания гаек и во внутренней политике, и на всех внешних треках. Скорее всего предстоит очередной этап подавления оппозиции, ужесточение подходов к Приднестровью, укрепление курса Молдовы на отказ от конституционного нейтралитета и выход из СНГ.

Надо понимать, что в контексте украинского кризиса внешняя политика Молдовы жестко координируется Вашингтоном. Приведение на ключевой пост в стране своего человека должно повысить управляемость региональных процессов со стороны США.

Кабинет Гаврилицы за полтора года добился немалых «успехов»: сначала было заблокировано международное движение приднестровских автомобилей, потом начались блокировки российских СМИ и молдавских русскоязычных информационных ресурсов, преследования лидеров оппозиции, положено начало процессу милитаризации и перевооружения Молдовы, достигнут статус страны-кандидата в члены Евросоюза.

Но были и явные неудачи: Молдове так и не удалось избавиться от энергетической зависимости от России, до сих пор не сдвинулась с места реформа юстиции.

Самое неприятное, что, несмотря на все старания команды PAS, население остается «глубоко зомбированным российской пропагандой». Хуже того, если судить по некоторым соцопросам, число желающих интеграции в ЕС в Молдове достигло исторического минимума – 30%, сократившись вдвое за два года.

Для наведения порядка в стране Дорин Речан не только сохраняет карт-бланш от американцев, но и получает мощный дополнительный ресурс в виде драконовского Уголовного кодекса со статьями о «заговоре против Молдовы» и «сепаратизме».

Андрей Сафонов, политолог (Тирасполь):

Когда сегодня пришла весть об отставке правительства Молдовы во главе с Натальей Гаврилицей, у меня появились две версии. Первая. Не окажется ли в премьерском кресле какой-нибудь оголтелый националист и вообще «ястреб» для того, чтобы обострить конфронтацию с Приднестровьем до крайней стадии, а то и вообще втянуть Молдову в войну против ПМР и России?

Вторая. Возможно, на Наталью Гаврилицу правящая группировка захочет свалить ответственность за катастрофическое социально-экономическое положение Молдовы, где рейтинг власти резко упал, а оппозиция, напротив, укрепляет свое положение.

Для Запада и Румынии важно сохранить неизменной именно политику нынешних властей, потому что власть РМ во главе с президентом РМ Майей Санду решала главную задачу, а именно – закрепление однозначно проамериканской, прорумынской и антироссийской политики. Приди новые люди к рулю – и возможен частичный разворот в сторону Востока, или, в крайнем случае, к более-менее нейтральному курсу.

Что касается ПМР, то вот и пища для размышления. 17 февраля в Тирасполе должна вроде бы пройти встреча переговорщиков – вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна и министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева. Но раз с госпожой Гаврилицей уходит весь кабинет, то, во-первых, успеет ли команда Майи Санду сформировать новый кабинет к указанной дате, и, во-вторых, кто будет на месте г-на Серебряна?

Останется ли он или же кто-то новый займет его место? А если займет, то кто он будет – реалистично мыслящий функционер или же радикальный демагог, которому поставят задачу окончательно завести переговоры в тупик?

Не секрет, что противники Москвы сейчас делают все, чтобы молдо-российские отношения или были бы просто разорваны, или доведены до войны. Этих противников сдерживает то, что Кремль сегодня, судя по всему, не готов идти на попятную в своей политике. В том числе, не откажется он и от поддержки Приднестровья.

Тирасполь, я предполагаю, будет спокойно выжидать, как пойдет формирование нового правительства в Кишиневе. Почему так? Дело в том, что приднестровская сторона постоянно подчеркивает готовность к равноправному диалогу и взаимоприемлемым компромиссам. А это не зависит от того, кто окажется в том или ином руководящем кресле Кишинева. Хотя, конечно, лучше, если бы туда уселся вменяемый человек…