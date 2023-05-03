Молдова становится следующей в очереди за Майданом по-украински

Любовь Смирнова.  
03.05.2023 14:58
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 397
 
Гагаузия, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Следующей страной, где коллективный Запад будет разыгрывать украинский сценарий, станет Молдова. Но здесь свое слово скажет Анкара, поскольку в Гагаузии живет братский тюркский народ, который одинаково тяготеет к России и Турции.

Такое мнение в эфире телеканала «Крым 24» высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следующей страной, где коллективный Запад будет разыгрывать украинский сценарий, станет Молдова. Но здесь свое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Если говорить о Республике Молдова, то, когда на Украине уже жгли людей, в Кишинёве сохранялась достаточно демократическая ситуация. Были люди, которые выступали с пророссийских позиций, были люди, которые выступали с прорумынских позиций, были люди, которые выступали с проевропейских позиций, минуя интеграцию с Румынией.

И на каком-то этапе общество разделилось по третям, хотя на самом деле понятно, что количество политически активных никогда не добирало там даже до половины. И сейчас режим Майи Санду пытается унифицировать свою страну примерно так, как это сделал Зеленский», – сказал профессор.

При этом он заметил, что у властей Молдовы нет такой поддержки Запада, а, кроме того, страна очень мозаична.

«Все знают про Приднестровье, где русские, и украинцы, и молдаване однозначно отказались жить в Румынии и в качестве геополитического ориентира выбирают Москву. Подчеркиваю, и молдаване.

И все это прекрасно знают в Кишинёве, и когда делегация Приднестровье приезжает на какие-то переговоры в Кишинёв, то там вообще никаких языковых проблем нет – можно и по-русски, можно по-украински, можно и на молдавском, можно и на английском. Было бы желание договариваться. И вот в течение достаточно долгого времени у Кишинёва какое-то минимальное желание сохранялось», – заявил Межевич.

Он назвал самой главной интригой текущих дней и событий – выборы башкана Гагаузской автономии, первый этап которых уже прошел.

«Чувствуется, что тут не сколько русское, сколько тюркское. Правильно, гагаузы – это тюркский народ, исповедующий православие. Поэтому к его судьбе неравнодушны не только Москва, о чём пишут наши либеральные СМИ, говоря, что значительная часть населения Республики Молдова смотрит на Москву, но забыли, что значительная часть смотрит и на Анкару.

И Анкара, кстати, помогает, ведёт гуманитарные программы, и точно не готова, как впрочем и Москва, чтобы из её соотечественников в определённой степени, как этнос, делали румын. С чего бы это? И мы в общем тоже с такой линией не согласны.

И 1 мая прошедшие выборы показали, что два кандидата-финалиста Гуцул и Узун – это кандидаты, которые с большим уважением относятся к Москве, и к Анкаре. Но это люди, которые категорически не готовы идти по пути румынизации, – подчеркнул профессор.

«И тут интрига в том, что у коллективного Запада сил на одновременное решение украинских и молдавских проблем, как они любят, в духе одесского Дома профсоюзов, их не хватает. Да и ситуация на Украине выглядит не так убедительно, как раньше казалось.

Сегодня много говорят про Армению, много говорят про Казахстан, про попытку интегрировать Россию в какие-то иные региональные конфликты. Это всё, кстати, тоже возможно. Но мне представляется самой сложной ситуация именно вокруг Республики Молдова, где есть фактор неопределенности, а желанию наших оппонентов устроить провокацию теперь нет предела», – резюмировал Межевич.

По данным источника RT, ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Около 4 тысяч боевиков разместили в ангарах приграничных сел, и в период с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая попытается захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть