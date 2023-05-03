Молдова становится следующей в очереди за Майданом по-украински

Следующей страной, где коллективный Запад будет разыгрывать украинский сценарий, станет Молдова. Но здесь свое слово скажет Анкара, поскольку в Гагаузии живет братский тюркский народ, который одинаково тяготеет к России и Турции.

Такое мнение в эфире телеканала «Крым 24» высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о Республике Молдова, то, когда на Украине уже жгли людей, в Кишинёве сохранялась достаточно демократическая ситуация. Были люди, которые выступали с пророссийских позиций, были люди, которые выступали с прорумынских позиций, были люди, которые выступали с проевропейских позиций, минуя интеграцию с Румынией. И на каком-то этапе общество разделилось по третям, хотя на самом деле понятно, что количество политически активных никогда не добирало там даже до половины. И сейчас режим Майи Санду пытается унифицировать свою страну примерно так, как это сделал Зеленский», – сказал профессор.

При этом он заметил, что у властей Молдовы нет такой поддержки Запада, а, кроме того, страна очень мозаична.

«Все знают про Приднестровье, где русские, и украинцы, и молдаване однозначно отказались жить в Румынии и в качестве геополитического ориентира выбирают Москву. Подчеркиваю, и молдаване. И все это прекрасно знают в Кишинёве, и когда делегация Приднестровье приезжает на какие-то переговоры в Кишинёв, то там вообще никаких языковых проблем нет – можно и по-русски, можно по-украински, можно и на молдавском, можно и на английском. Было бы желание договариваться. И вот в течение достаточно долгого времени у Кишинёва какое-то минимальное желание сохранялось», – заявил Межевич.

Он назвал самой главной интригой текущих дней и событий – выборы башкана Гагаузской автономии, первый этап которых уже прошел.

«Чувствуется, что тут не сколько русское, сколько тюркское. Правильно, гагаузы – это тюркский народ, исповедующий православие. Поэтому к его судьбе неравнодушны не только Москва, о чём пишут наши либеральные СМИ, говоря, что значительная часть населения Республики Молдова смотрит на Москву, но забыли, что значительная часть смотрит и на Анкару. И Анкара, кстати, помогает, ведёт гуманитарные программы, и точно не готова, как впрочем и Москва, чтобы из её соотечественников в определённой степени, как этнос, делали румын. С чего бы это? И мы в общем тоже с такой линией не согласны. И 1 мая прошедшие выборы показали, что два кандидата-финалиста Гуцул и Узун – это кандидаты, которые с большим уважением относятся к Москве, и к Анкаре. Но это люди, которые категорически не готовы идти по пути румынизации, – подчеркнул профессор.

«И тут интрига в том, что у коллективного Запада сил на одновременное решение украинских и молдавских проблем, как они любят, в духе одесского Дома профсоюзов, их не хватает. Да и ситуация на Украине выглядит не так убедительно, как раньше казалось. Сегодня много говорят про Армению, много говорят про Казахстан, про попытку интегрировать Россию в какие-то иные региональные конфликты. Это всё, кстати, тоже возможно. Но мне представляется самой сложной ситуация именно вокруг Республики Молдова, где есть фактор неопределенности, а желанию наших оппонентов устроить провокацию теперь нет предела», – резюмировал Межевич.

По данным источника RT, ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Около 4 тысяч боевиков разместили в ангарах приграничных сел, и в период с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая попытается захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна.