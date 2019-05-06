Монголия и Таджикистан кладут Украину на лопатки

06.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня страны, на которые украинцы привыкли смотреть свысока, оказались более продвинутыми экономически, чем Украина.

Об этом заявил украинский финансист Роман Сульжик, которого цитирует «Независимая газета».

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«Было бы хорошо, если бы советская экономика умерла, и если бы удалось заменить советскую экономику на экономику услуг. Однако, чтобы продавать услуги, нужно, чтобы сюда заходил капитал», – сказал эксперт.

При этом он говорит, что Украина будет европейской, но бедной страной.

«Мне очень обидно, что Монголия, Таджикистан, Парагвай сейчас уже более развиты, чем Украина. Мы привыкли смотреть на эти страны свысока, но сейчас Монголия – более продвинутая страна, чем мы», – признает Сульжик.

В свою очередь доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев говорит, что Украине срочно нужен план спасения экономики.

«Украина действительно в последнее время развивается темпами, на которые Россия планирует за счет реализации национальных проектов выйти не ранее 2021 года – ежегодный рост ВВП составляет 3%. Но нельзя забывать, что это восстановительный рост после падения в 2014-2015 более чем на 50%», – отметил в комментарии изданию Суздальцев.

Он также напомнил, что сегодня Украина остается единственной страной на постсоветском пространстве, которая не достигает уровня, с которого стартовала при развале СССР.

«Украине срочно нужен план спасения экономики, структура которой деградировала, остается олигархической и семимильными шагами идет в сторону превалирования аграрного сектора. К тому же страна стала лидером по экспорту трудовых ресурсов, треть трудоспособного населения уехала на заработки за границу. Украине нужны инвестиции, но пока о них не слышно, да и кто будет инвестировать в страну, которая постоянно твердит о том, что она является жертвой агрессии», – резюмировал экономист.