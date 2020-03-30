Монобольшинство Зеленского на глазах превращается в миф – Бортник

30.03.2020, Киев, Игорь Петров

Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта продемонстрировало отсутствие монобольшинства «Слуги народа» по всем важным вопросам.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ни по одному из реально важных вопросов, которые касаются кадровых назначений, принятия политических решений, сегодня не было монобольшинства.

При назначении министра финансов помог «Голос» и депутатская группа «Довира», при назначении министра здравоохранения помогла «Оппозиционная платформа» и «Довира», помогли «Европейская солидарность» и другие группы.

Ни по одному из вопросов нет большинства. Монобольшинство на глазах превращается в миф. По всем важным вопросам, касающимся денег и власти, каждый раз приходится договариваться. И эти договоренности не бесплатны, расплачиваться за них потом приходится разделяя власть, разделяя финансовые потоки. И потом эти договоренности оборачиваются ослаблением президента», – констатировал эксперт.

По его словам, поддержка кандидатуры нового министра здравоохранения Максима Степанова депутатами ОПЗЖ, вероятно, объясняется какими-то договоренностями.

«Новый министр здравоохранения – не совсем кадр Порошенко. Это в большей степени кадр Коломойского, группы «Приват». Он связан и с ОПЗЖ… и это – одна из причин почему ОПЗЖ его поддержала. Кроме того, как не проголосовать за министра здравоохранения? Вероятно, с ОПЗЖ также были какие-то внутренние договоренности. Вероятно, там посчитали, что это – лучший для них человек.

Вообще, с политтехнологической, номенклатурной точки зрения – это голосование умное, а вот с электоральной – очень вредное. Этот же господин Степанов в свое время вносил залог за господина Стерненко. Для электората это очень вредное голосование», – заключил политолог.