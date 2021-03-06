Монтян из Донецка сообщила в Киев, кто ведёт обстрелы

06.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не желает выполнять «Минские соглашения» и ведет целенаправленный огонь по населенным пунктам ДНР, где живут мирные жители. Об этом в эфире телеканала КРТ заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Монтян подчеркнула, что сейчас находится в Донецке и регулярно посещает прифронтовые районы.

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«Не желают мира товарищи, сидящие со стороны подконтрольных территорий в Контактной группе. Они не желают выполнять «Минские соглашения», они никогда не собирались их выполнять, но, с другой стороны, западные хозяева пока не разрешают им оттуда выходить.

Все очень просто – когда они ввели в эту группу Фокина, он им просто зачитал порядок выполнения «Минских соглашений». Что случилось с Фокиным – все помнят. Теперь вместо этого там сидит старый подонок Кравчук, который славится умением петлять между каплями дождя. Там сидит мерзостный клоун Арестович и занимается тем же самым. Вот скажите, как к этим людям должна относиться другая сторона? Вот примерно так она к ним и относится.

Они им говорят: «Ребята, когда вы начнете выполнять «Минские соглашения»? Вот пункты». – «А мы вас обвиним, что вы чего-то не делали, но мы вас все равно в этом обвиним». И понеслись.

Но мне-то втирать не надо, кто здесь в кого стреляет – я там была, я опрашивала местных жителей и я знаю, кто в кого стреляет. Я не думаю, что какая-то 90-летняя украиноязычная бабка будет мне врать насчет того, кто в нее стреляет.

Она вообще не в курсе политических заморочек, она просто показывает рукой, с какой стороны летит, а я, слава Богу, пока еще в состоянии позиционироваться на местности и определить, в какую сторону бабка махнула рукой, и откуда в нее прилетело. Поэтому мне это все рассказывать не надо, я здесь бываю», – заявила Монтян.