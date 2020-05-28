Монтян: Время работает на украинских и белорусских сепаратистов

28.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Количество сторонников объединения России, Украины и Белоруссии постоянно снижается – сегодняшняя молодежь уже все меньше считает эти народы братскими.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Монтян, это связано с тем, что новое поколение выросло после развала СССР, когда страны уже разъединились.

«Жить отдельно или в союзе, или даже в составе какого-то большого образования – это лишь внешнее проявление, обертка. Мои личные симпатии к россиянам, как и к белорусам, основываются на общем прошлом, очень схожей культуре и традициях.

Я уверена, что между нашими странами и народами возможно создать единое жизненное пространство, которое бы усиливало нас всех. Но я-то мыслю через призму своего жизненного опыта, человека, выросшего в СССР.

Поколение 90-х и моложе уже не имеет таких сантиментов к общему советскому прошлому и не особо считает наши народы братскими…

Сейчас рожденным в СССР и помнящих его хорошие стороны, уже за сорок. Лет через 10-15 идея интеграции России, Белоруссии и Украины останется лишь в головах некоторых пенсионеров», – заявила Монтян.