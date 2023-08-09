Морские дроны реально опасны только там, где царит беспечность – военный эксперт

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Морской дрон, атаковавший танкер «Сиг» в Керченском проливе, мог быть изготовлен на частных верфях в Одессе, поэтому британский след в атаках морских безэкипажных судов в Черном море не очевиден.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу этого танкера хотел добавить: на него как раз уже была попытка нападения, еще, когда за неделю до этого было сообщение, о том, что патрульные корабли отразили удар недалеко от Босфора. Так вот, как раз этот танкер тогда и шел. И сейчас он возвращался разгруженный в Керченском проливе, и именно по нему повторно сделали удар. В принципе, на счет того, что это конкретно британцы управляют, не сильно уверен. Потому что технически собрать такое устройство вполне по силам украинским производителям. В нем ничего сложного нет, это в принципе доработанная силовая установка гидроцикла, а сделать композитный корпус могут в Одессе, где полным-полно маленьких верфей, которые могут это сделать, начинку купить и собрать-смонтировать», – считает Васильев.

По его мнению, проблем с кооперацией в изготовлении морских дронов кустарным способом никаких нет.

«У нас дроны в конце концов в гаражах собирают по той же схеме. Технически сложного оборудования там не требуется… допустим, крылатую ракету сделать гораздо сложнее, чем безэкипажный катер. По сути, это обычный катер, с обычным мотором, у которого стоит автопилот, который не сложнее, чем на любом fpv-шном дроне. К нему добавляется система спутникового управления, антенна старлинк для интернет-управления, видеокамера наблюдения, GPS, чтобы знать, где он находится, и вот – готовое устройство», – считает Васильев.

Эксперт вновь повторил свою идею о патрулировании малыми быстроходными катерами акватории Черного моря в зоне ответственности РФ с поддержкой с воздуха беспилотными летательными аппаратами с хорошей оптической системой, способной засекать передвижение морских дронов на расстоянии 20 км.

«То есть они могут где-то подловить, где они несут вахту, где вахтенный щелкает, как говорится. Если есть система обнаружения, то против современных средств поражения ему не выжить. Гораздо опаснее для судоходства являются ракеты «Нептун» или «Гарпун». Это наш аналог «A35», на которую осталась документация еще после СССР. Они доработали, сделали противокорабельную ракету «Нептун». Единственное, что на аэродроме «Школьный» под Одессой очень здорово разбиты капониры, взлетка и прочее. Недавно были удары как раз. Но, в принципе, теоретически, украинская авиация могла бы заходить с ракетами собственного производства. А малые катера, они будут эффективны настолько, насколько мы им позволим. То есть организационно уже сейчас это все можно решить», – считает Васильев.

Активизировать патрулирование акватории с воздуха и с моря необходимо еще и потому, что на военных кораблях нет должной охраны.

«Когда была выложена запись нападения в Новороссийске на «Оленегорский горняк», я не видел, когда он подходил, чтобы вёлся огонь с десантного корабля. То есть, где была вахтенная служба, большой вопрос. Там у них пулеметы есть, почему не обнаружили?», – удивляется эксперт.

Напомним, танкер «Сиг» получил пробоину в ночь на 5 августа из-за атаки морского дрона. 8 августа танкер начали буксировать в порт Аксай.

В ночь на 4 августа морские дроны атаковали бухту Новороссийска. Официальных сообщений по этому поводу не было, но в соцсетях и СМИ распространились кадры попадания дрона в десантный корабль, который после атаки завалился на бок. Позже стало известно, что это БДК «Оленегорский горняк». Его отбуксировали в порт.