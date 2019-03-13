Москитный флот Порошенко показал нулевую эффективность

13.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Так называемый «москитный флот», который создает Украина на мощностях завода «Кузня на Рыбальского», аффилированном с президентом Петром Порошенко, не поможет усилить ВМС.

Об этом в эфире телеканала UA:Крым заявил экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Бывший высокопоставленный военный считает, что хоть как-то спасти ситуацию может лишь формирование группировки, состоящей из разных родов войск, в том числе береговая компонента.

«Москитный флот, который демонстрирует Украина за эти пять лет в виде речных малых бронированных артиллерийских катеров, с точки зрения эффективности противодействия авиационным ракетным ударам – эффективность практически нулевая… Отсылка на формирование межвидовой группировки – это единственный выход из этой ситуации, который может, в случае проведения силовых акций или агрессии, осуществить ее отбитие или снизить вызовы и угрозы с морского направления», – заявил Гайдук.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в плену у русских оказалась гордость украинского «флота» и самые свидомые экипажи.

Читайте также: Грозившая РФ украинская «волчья стая» сама угодила в капкан.