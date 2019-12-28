28.12.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Московиты стерли Украину с карты планеты – Фарион

В новом договоре о транзите газа нет, упоминания Украины как государства, что свидетельствует о том, что Россия не рассматривает ее как независимую территорию.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявила экс-дептат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, люди на это не обратили внимания, в договоренностях есть очень интересная формулировка, что газотранспортная система и «Нафтогаз» – это на самом деле не Украина, это просто экономический субъект, с которым проводят переговоры. То есть московиты в газовом контракте исключили Украину уже с карты Земли.

Это реально свидетельствует о том, что мы вступаем в фазу, извините, но примерно такую, которая была сто лет назад в 1920 году. Дай Бог, чтобы мы консолидировались и защищали землю. Никогда не торговали с врагом и никогда не называли минским форматом то, что на самом деле является форматом Путина», – заявила Фарион.

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