Московская газета: У Донбасса прав стать Россией уже больше, чем у Крыма

26.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Сегодня у Донбасса, который пятый год под обстрелами держит оборону, гораздо больше моральных прав стать Россией, нежели у крымчан, многие из которых, вопреки сегодняшним мифам, были пассивны весной 2014 года и пытались усидеть на двух стульях.

Об этом пишет газета «Московский комсомолец», напоминая, что Донбасс является историческими землями России.

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«Сто лет назад, 17 февраля 1919 года, Совет обороны Советской России под руководством Ленина принял постановление о вхождении Донецкой республики в состав Украины: «Просить т. Сталина через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса». И таким образом огромные промышленные регионы Юга России оказались в составе Украины. Так оказался в составе Украины русский Донбасс, где вскоре началась яростная украинизация», – говорится в публикации.

«Возвращению Крыма — всего ничего, пять лет. За это время успела сформироваться легенда о крымчанах, которые неистово боролись за возвращение в Россию и будто бы именно этим заслужили совершенно исключительное право на референдум. (А Донбасс-то не заслужил!). Мне довелось видеть, как это было, совсем близко», – отмечает автор.

«Тогда, 5 марта, в Крыму еще работали все украинские телеканалы. Работали они в режиме непрерывного запугивания и давления на крымчан; угрюмой анекдотичности добавляло то, что обращались они к Крыму и призывали его вернуться в лоно Украины почти исключительно на мове.

Работал и телеканал «Крым»: там объясняли, что провести референдум раньше 30 марта никак невозможно. По техническим причинам.

Крымская пресса выражала две точки зрения. Первая: референдум — это сепаратизм, сепаратизм — это преступление против государственности. Вторая: референдум — это все-таки хорошо, есть шанс на возвращение некоторых прав из крымской Конституции 1992 года, которые Украина взяла да и отобрала. Почему Украина не отберет их снова — так далеко «аналитики» не загадывали.

Но ни одна из крымских газет, прочитанных мною в тот день, не писала о том, как это прекрасно, что появился наконец шанс воссоединиться с Россией. Удивительно, но об этом не рассуждали и теоретически, как будто на теме лежала печать молчания. Крымчане (не севастопольские активисты!), с которыми я пыталась заговаривать о воссоединении с Россией, отвечали так: «Да ну, не нужны мы Путину. Опять ничего не будет».

Подчеркиваю: они не «не хотели в Россию». Они не верили, что такое возможно», – вспоминает журналистка «МК» Татьяна Шабаева.

По ее словам, все мгновенно изменилось после того, как референдум был перенесен на середину марта, а крымский парламент стал официально заявлять о возможности воссоединения с Россией.

«Я гуляла по Симферополю, а потом вернулась в Севастополь. И всюду была радость. Настоящая, незамутненная. Люди, которые вчера считали, что они не нужны России, сегодня поверили, что они — нужны. И все стало по-другому. И радостное волнение людей на забитой под завязку площади Нахимова, и ликующие крики мальчишек «Россия! Россия!» (хотя что они могли знать о России, эти десятилетние мальчишки?) — я это видела и слышала сама, вживую, и это было потрясающее время, когда только и можно поверить, что все не напрасно», – отмечает журналистка.

Однако, по ее словам, с возвращением Крыма «дело не закончено».

«Жители Крыма боялись прожить в условиях смуты и неопределенности четыре недели. Жители Донбасса живут так почти пять лет. Хотела Россия этого или не хотела — крымский референдум поманил их. Жители Крыма — не имею в виду активистов, которых больше всего в Севастополе, — поверили в Россию после того, как это стало можно. Жители Донбасса, глядя на пример Крыма, поверили в Россию еще до того, как это стало им можно. В этом их единственное отличие. И сердце обливается кровью при мысли, что это стало их роковой ошибкой», – резюмирует автор «МК».