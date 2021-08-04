«Московская орда на улицах Киева» – Фарион закатила антиправославную истерику

04.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Москва «украла» у Украины понятие Русь, ее историю, а потому каноническая Украинская православная церковь, отпраздновавшая недавно 1033-летние Крещения Руси многочисленным крестным ходом в Киеве, не имела права этого делать.

Об этом в своем видеоблоге заявила скандальная украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фарион назвала прихожан канонической церкви «чертями» и призвала власть к репрессиям против УПЦ.

«Какое отношение Московия, это государство, которое украло у нас название 300 лет назад, имеет к Крещению? Насколько известно, первое упоминание про Московию, что буквально означает гниловодная, относится к 1147 году. А Русь, то есть Украина, первое крещение свое приняла при Аскольде в 867 году, как говорят наши историки. Так что же эта большая московская орда вместе со своей псевдо-церковью демонстрировала на улицах нашего стольного града? Она демонстрировала оккупацию Украины. То, что не может сделать солдат с оружием, увереннее всего может сделать вера, особенно если это псевдовера», – сказала националистка.

«Мы должны помнить несколько очень важных исторических вещей. Первое – московиты не имеют никакого отношения к тому крещению, которое происходило на территории Руси, то есть Украины во времена Аскольда в 860-е годы и во времена Владимира Великого в 988 году, когда это крещение произошло окончательно, потому что в первый раз партия язычников таки победила Аскольда», – говорит праворадикалка.

«То есть, не имея своей собственной истории, не имея крещения в те времена, они залазят в нашу историю и демонстрируют эту бесовщину на улицах Киева. Она реально напоминает бесовщину из-за того, что эти люди не имеют никакого отношения к правдивому и истинному христианству, которое пропагандирует любовь к кому? Любовь к ближнему. Так являются ли эти черты и бесы, которые оккупировали нашу Киево-Печерскую лавру, ближними для меня? Нет, они для меня являются чертами и бесами», – заявила Фарион.

«Что бы должна была сделать власть, если бы она мыслила государственными категориями и в голове имела национальное сознание? Власть бы лишала московских попов их мнимой собственности. Должен был быть принят закон о реструктуризации, то есть, возвращении имущества, а именно церквей из собственности московской церкви в церковь украинскую православную. Но для того, чтобы это происходило, мы должны действовать очень наступательно и демонстрировать совсем другую модель поведения в отношении к московским попам и тех существ, которые несут туда, на самом деле, в Московию, свои копейки», – добавила националистка.