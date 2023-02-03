Московская пиарщица рассказала о «страданиях» жителей столицы, не замечавших происходящего на Украине

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Российское общество поделено на четыре категории восприятия событий вокруг СВО. Те, кто живет рядом с линией фронта, смотрит на ситуацию кардинально иначе тех, кто до 24 февраля вообще ни сном, ни духом, живя в своем контексте.

Такое мнение в эфире телеграм-канала политолога Семена Уралова высказала исполнительный секретарь комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Стулова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, существует «четыре России».

Первая – Россия столичная, которая находится в стадии отрицания происходящего. Это люди в крупных городах, которые считают, что «скоро все само собой рассосется, и будет как раньше».

Вторая Россия – это Россия глубинная, это люди, которые столкнулись с мобилизацией, сборами добровольцев, сборами на СВО.

Третья Россия – это Россия в стадии гнева. Это прифронтовые регионы, которые на себе ежедневно испытывают натиск со стороны противника. Они понимают, что происходит и не питают иллюзий.

И четвертая Россия – это Россия уехавшая. Но и Россия, которая возможно, вернётся.

«И это тоже голосующая Россия, которая сохраняет гражданство, и сколько таких, оценки самые разные – от 300 тысяч и до бесконечных миллионов, – подчеркнула Стулова. – И с этими аудиториями разговаривать нужно по-разному, понимая все их особенности. Когда я говорю про то, что люди, которых ничего не коснулось, тем не менее, очень страдают – это конечно Россия столичная. Они действительно страдают, хотя их никак пока ничего не коснулось».

Выступающая пояснила: cтоличные жители, равно как и жители мегаполисов, страдают от выхода из зоны комфорта – нынешнюю ситуацию они не планировали, не прогнозировали и даже не заказывали, но теперь оплачивают ограничениями, страхом неизвестности.

Хотя, по словам эксперта, до последнего момента в столичной жизни практически не было никаких изменений, пока на крышах зданий не стали устанавливать системы ПВО. И внезапно для ряда жителей белокаменной пришло осознание, что страна находится в военном состоянии, и их это тоже касается.

«Когда в Москве стали распространять фотографии установок ПВО на крышах, вот тут началось какое-то шевеление, что да-да-да, что-то происходит. А, в принципе, если ты приедешь в Москву, то тут ничего не происходит, всё как раньше», – подчеркнула Стулова. По ее словам, столичные жители с такими настроениями – «это достаточно большой класс людей, игнорировать их тоже нельзя, у них есть основания так думать, они жили в ином контексте до 24 февраля, они просто были не в курсе, что вообще происходит, и не думали об этом».

«Вот страдания испытывают именно они. Потому что у остальных двух Россий – глубинной и воюющей – у них уже страдания совершенно другого уровня и переживания другого уровня. А что касается России уехавшей, у них нет страданий – у них есть необходимость оправдать свой отъезд. Это совершенно другое, они как-то пытаются уехать в эмиграцию и должны себе объяснить, что они все сделали правильно, они молодцы, они угадали, они подсуетились, и сейчас всё хорошо. Там нет страданий, там есть необходимость объяснения и необходимость демонстрации своего успеха на новом месте».