Московский обозреватель: «Трамп мычал, но молока не давал»

26.11.2020, Москва, Олег Кравцов

При новом президенте США Джозефе Байдене антироссийский курс Вашингтона никуда не денется, но у Москвы расширится пространство для политического маневра и откроются новые возможности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет обозреватель-международник Михаил Ростовский.

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«С точки зрения интересов России уходящий президент США вел себя как корова, которая очень мелодично мычит, но при этом совершенно не дает молока. Никакого реального ущерба НАТО Трамп не нанес. И лидеры других стран-членов альянса, и американские политики и чиновники лишь саботировали все усилия президента и ждали момента, когда его сменит кто-то более «вменяемый». Сейчас этот «вменяемый» в лице Байдена появился, и все вновь стало на свои привычные места», – пишет Ростовский.

По его словам, «пока с приходом Байдена Россия потеряла лишь то, чего она на деле никогда не имела».

«По эре Трампа не надо скучать. Надо пользоваться возможностями, которые перед Москвой, вероятно, откроет наступление эры Байдена. Разумеется, эти возможности носят крайне ограниченный характер. Враждебность по отношению к России верхушки Демократической партии, верхушки республиканцев, конгресса, спецслужб, военных, элиты журналистского сообщества – с приходом к власти Байдена все это никуда не уйдет», – прогнозирует автор.

Он считает, что будет крупным просчетом не видеть связанные с новым президентом США возможности для России, поскольку стратегия Байдена заключается в том числе в возобновлении активного участия Америки в системе международных отношений.

«Подвожу итог. При новом президенте США Америка будет по-прежнему стараться ударить Россию как можно больнее. Но при этом наше пространство для маневра может очень сильно расширится. По мне это гораздо предпочтительнее той ситуации, которая существовала и пока по-прежнему существует при Трампе с замиранием и замерзанием всего и вся», – резюмировал Ростовский.