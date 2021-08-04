Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
04.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Религия, Сюжет дня, Украина, Церковь
Просмотров:

Московский патриархат удерживает украинцев от окончательного скатывания в бесчеловечность

Новости УкраиныКаноническая Украинская православная церковь подвергается гонениям, потому что власть понимает: большинство прихожан УПЦ не...

Каноническая Украинская православная церковь подвергается гонениям, потому что власть понимает: большинство прихожан УПЦ не поддержали госпереворот и войну на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил адвокат Валентин Рыбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


По мнению Рыбина, УПЦ является «маяком», который не позволяет украинцам скатиться в бесчеловечность, потому власть пытается его разрушить.

«Абсолютно очевидным является то, что, большинство прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата не поддерживают те события, которые происходят на юго-востоке Украины, и понимают, четко об этом говорят, что на неподконтрольных Украине территориях Донбасса находятся наши братья, наши родственники, что военное решение конфликта невозможно и недопустимо», сказал эксперт.



«Наверное, государство, которое уже семь лет на теме этого военного конфликта пытается какие-то себе бонусы заработать, в том числе и при руководстве президента Зеленского, наверное, видит в Украинской православной церкви Московского патриархата определенный маяк для людей, который может удержать их от скатывания в бесчеловечность, и пытается его разрушить», – заявил Рыбин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть