Московский патриархат удерживает украинцев от окончательного скатывания в бесчеловечность

04.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Каноническая Украинская православная церковь подвергается гонениям, потому что власть понимает: большинство прихожан УПЦ не поддержали госпереворот и войну на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил адвокат Валентин Рыбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рыбина, УПЦ является «маяком», который не позволяет украинцам скатиться в бесчеловечность, потому власть пытается его разрушить.

«Абсолютно очевидным является то, что, большинство прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата не поддерживают те события, которые происходят на юго-востоке Украины, и понимают, четко об этом говорят, что на неподконтрольных Украине территориях Донбасса находятся наши братья, наши родственники, что военное решение конфликта невозможно и недопустимо», сказал эксперт.

«Наверное, государство, которое уже семь лет на теме этого военного конфликта пытается какие-то себе бонусы заработать, в том числе и при руководстве президента Зеленского, наверное, видит в Украинской православной церкви Московского патриархата определенный маяк для людей, который может удержать их от скатывания в бесчеловечность, и пытается его разрушить», – заявил Рыбин.