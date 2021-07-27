Москва берет курс на «укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами»

27.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Соединенные Штаты вместе со своими европейскими союзниками прилагают усилия для разрыва связей между Россией и бывшими советскими республиками.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил экс-глава МИД РФ, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, отвечая на вопрос, касающийся утверждения президентом России новой Стратегии национальной безопасности страны.

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«США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед. Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт», – сказал Нургалиев.

По его словам, отдельное внимание в новой Стратегии уделено задачам «по укреплению братских связей между русским, белорусским и украинским народами».

Кроме того, издание поинтересовалось, насколько сегодня велика угроза повторения украинского сценария в Белоруссии.

«Принимая во внимание сложную общественно-политическую ситуацию в Беларуси, считаем неприемлемыми попытки вмешательства из-за рубежа во внутренние дела республики. Всячески поддерживаем дружеский белорусский народ, с которым у России выстроены самые близкие отношения в рамках Союзного государства», – резюмировал замсекретаря Совбеза РФ.