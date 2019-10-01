Москва должна юридически ограничить «хотелки» Минска

01.10.2019, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, рассыпавшийся сегодня в интервью РБК комплиментами в адрес США и давший скептические оценки Союзному государству, известен своей прозападной позицией, которая не соответствует реальным интересам страны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил председатель белорусского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов.

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«Он хотел бы разворота в сторону Запада, но это станет катастрофой для белорусской экономики. А Россия сейчас стала гораздо прагматичней в отношениях с Минском. Поэтому разворота не ожидается. Будут пытаться затянуть, заболтать процесс интеграции, навязать разговор о каких-то дорожных картах, которые будут еще долго согласовываться. Пойдет ли на это Россия, большой вопрос», – сказал Агафонов.

Он считает, что если Россия готова пойти на компенсацию Белоруссии так называемого «налогового маневра», она должна обязательно вписать ответные уступки Минска в готовящиеся документы.

«Ситуация вокруг налогового маневра напоминает известную фразу из романа Ильфа и Петрова «Утром деньги – вечером стулья». Тогда вопрос решается просто: нужно согласовать «деньги» и «стулья» в одном документе. Я не вижу юридических проблем, почему бы это не сделать.

Это старая традиционная позиция официального Минска. Мы всегда хотим получать от Союзного государства и других интеграционных проектов как можно больше преференций, но при этом сами неохотно идем на какие-то уступки и включаем интеграционные механизмы, в которых нужно что-то отдавать. Чем ближе дата подписания интеграционных документов, тем больше будет подобной риторики», – отметил наш собеседник.

При этом он недоумевает по поводу отказа Белоруссии создавать наднациональные органы в Союзном государстве, о котором сказал Макей в интервью.

«Если говорить о едином экономическом пространстве, то создание таких наднациональных координационных контрольных структур неизбежно, потому что функционирование единого пространства подразумевает единые правила, а они – единые центральные общие органы, которые будут контролировать соблюдение этих правил. Поэтому в данном случае Макей не прав», – сказал Агафонов.