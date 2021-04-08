Москва отслеживает ситуацию в Донбассе и готова принять необходимые меры

Москва отслеживает ситуацию в Донбассе и готова принять необходимые мерыНовости Украины
Обострение ситуации на линии соприкосновения между противоборствующими сторонами в Донбассе – это попытка киевского режима отвлечь внимание от внутренних проблем Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил глава Совета безопасности России Николай Патрушев.
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У него поинтересовались, есть ли у Москвы некие «красные линии», при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт между ЛДНР и Украиной.
«Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры», – сказал политик.
По его словам, нынешняя эскалация напряженности в Донбассе является следствием серьезных внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом.
«Они решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива. А взамен — лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане», – резюмировал Патрушев.
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