Москва подменила в Донбассе высокие цели низкими средствами

28.08.2019, Донецк, Сергей Устинов

Вышедшее на минувшей неделе интервью московского политолога Алексея Чеснакова относительно нынешнего состояния и перспектив российско-украинских отношений, минских соглашений и республик Донбасса – можно считать знаковым в том смысле, что разговоры о пресловутых «башнях Кремля», на которые последние годы кивали разного рода аналитики, обосновывая непредсказуемые зигзаги генеральной линии Москвы в отношении «незалежной», наконец-то получили зримое подтверждение.

Причем, из уст не очередного диванного конспиролога, а человека, непосредственно занимающегося экспертно-аналитическим сопровождением реализации минских соглашений со стороны и под руководством ответственного за это направление помощника президента РФ Владислава Суркова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если коротко, то Чеснаков обрисовал для непосвященных разницу в подходах относительно реализации «Минска» между Сурковым и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Интересен уже сам факт публичного озвучивания разных позиций. Раньше существование в Москве каких-то разногласий по этому поводу старались не особо афишировать, а борьба аппаратных стратегий проходила преимущественно «под ковром».

Сейчас же это все едва ли не впервые столь откровенным образом вынесено в публичную плоскость.

Что само по себе может свидетельствовать только об одном. Проводимая раньше политика в минской «рамке» окончательно зашла в тупик. Произносится много слов и благопожеланий, подписываются какие-то перемирия, которые потом не соблюдаются, однако годы идут, а воз и ныне там – политической воли выполнять «дорожную карту» «Минска» в той последовательности, которая была определена еще в 2015 году нет у Киева.

А Москва продемонстрировала бессилие принудить Киев к чему-либо с помощью демонстрировавшегося ранее традиционного инструментария. Сегодня даже самому заядлому оптимисту очевидно: все это больше не работает.

И чтобы оживить этого политического мертвеца, нужна не очередная серия припарок в виде оптимистичных мантр «за все хорошее», а какие-то решительные шаги, способные подстегнуть вялотекущий процесс.

В этом смысле рекламируемая Чеснаковым стратегия «изматывания» Украины и ее руководства минскими соглашениями, мягко говоря, неэффективна. Причем, по двум причинам. Во-первых, в Киеве сидят кто угодно, но не дураки, и судя по поведению украинских политиков, они уже давно раскусили этот «хитрый план» и нашли против него не менее эффективное оружие, состоящее в том, что Киев тоже со своей стороны тянет время, уклоняется от конкретики и теперь это стало чем-то вроде соревнования ожиданий: что произойдет раньше – умрет шах или околеет ишак.

И все бы ничего, но в роли ишака оказался неподконтрольный Украине Донбасс, искусственно помещенный в ситуацию неопределенности, лишающую его каких-либо шансов на устойчивое развитие. В итоге вместо предполагаемого «изматывания» Украины такая стратегия изматывает лояльное к России население русского Донбасса, которому предполагается терпеть тяготы вялотекущей войны в кредит – не понимая ни целей, ни перспектив такой политики.

Сегодня им раздают российские паспорта, а завтра снова говорят о неизбежности возвращения на Украину по минским соглашениям, которые для вовлеченных в процесс политиков и администраторов – «наше все». В такой ситуации слишком во многие головы сразу приходит мысль о том, что лучше ужасный конец, дающий хоть какую-то надежду на позитивные перемены, чем ужас без конца и бесконечный бег по кругам минского «ада».

Разговоры о «заморозке» конфликта на годы, а то и на десятилетия, проскальзывающие в разных интервью и прогнозах того же Алексея Чеснакова нотки о том, что этот конфликт будет едва ли не вечным, – не внушают никакого социального оптимизма тем, ради интересов кого все это собственно декларативно и затеяно – простых мирных жителей ДНР и ЛНР.

Московские эксперты, находящиеся вдалеке от проблемного региона, могут воспринимать процесс как некие абстрактные геополитические шахматы, где сильные игроки ходят теми или иными фигурами, разменивают их ради хитроумных комбинаций и имеют роскошь ждать годы.

У рядовых дончан и луганчан такой роскоши нет. Для них происходящее – это не «великая шахматная доска», а их жизнь, будущее их детей. Жизнь одна и мало кому охота прожить ее в качестве участников некоего глобального эксперимента. Справедливости ради, киевские политики, избравшие такую же тактику затягивания и «изматывания» поступают в отношении жителей Донбасса аналогично.

Предложенный Чеснаковым способ действия – «выполнять (минские соглашения – Авт) — по полной программе, жестко, без компромиссов» теоретически хорош, но в реальности просто не работает. На Украине уже сменился президент и парламент, а воз и ныне там. И давайте скажем честно – никакой «Гонконг» из ЛДНР не вышел.

Сегодняшний Донбасс – ни в коей мере не «витрина», которой, его, возможно, кто-то и задумывал. Жить так, как в ДНР не хотят не только в Киеве, но и в Одессе, и в Харькове. Ни с экономической, ни с социальной точек зрения жить на неподконтрольных киевскому режиму территориях не лучше, чем на подконтрольных. Да и с политической – местная стерильная и зачищенная от реальной конкурентности политика проигрывает украинской в качестве шоу.

Если думать о людях, а не о репутации чиновников, чья аппаратная карьера может пострадать в результате признания нереалистичных планов нереалистичными, следует исходить из того, что то, что мертво, жить уже не будет. Соответственно, самый короткий путь к реализации минских соглашений и наступлению мира на Донбассе – это выход за пределы этих соглашений.

Кстати говоря, в Киеве эту мысль по своему осознали, свидетельство чему – «удочки», закидываемые тем же Игорем Коломойским на тему возможного «апгрейда» минских соглашений. Говоря по простому – формулирования их новой версии, «облегченной» в пользу Киева. Понятно, что такая сельская хитрость просчитывается в Москве на раз, и украинцам напоминают о необходимости не вилять, а выполнять взятые на себя обязательства.

Но вместе с тем, что мешает той же Москве апгрейдить минские соглашения, только уже по своему и в свою пользу, а также в пользу Донбасса. Сформулировав обновленную. «дорожную карту» таким образом, чтобы исключить из нее те камни, которые все эти годы мешали реальному продвижению вперед. Но вместе с тем, оставив цель прежней.

В конце концов, главное ведь это цель, а средства ее достижения чисто инструментальны и не должны становиться священными коровами, не подлежащими пересмотру.

Наконец, можно и нужно выдвигать новые условия, соответствующие изменившимся реалиям сегодняшнего дня. Например, таким, как идущий сейчас на Донбассе процесс российской паспортизации.

Этот аргумент можно усилить другими шагами, которые бы четко продемонстрировали неизбежность интеграции Донбасса в обратном украинскому направлении. В том случае, естественно, если в Киеве продолжат привычные за пять лет игры. В любом случае не стоит рассматривать гибкость тактики как «игру в поддавки».