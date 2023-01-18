Москва в ООН поднялась на защиту УПЦ, поливающей грязью Россию

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Гонения на украинских православных и преследование канонической УПЦ стали темой очередного заседания Совбеза ООН.

Инициатором рассмотрения этого вопроса стала Российская Федерация, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом стали недавние обыски со стороны СБУ в православных храмах УПЦ и репрессии в отношении священнослужителей, которых обвиняют в популярной ныне на Украине статье «измена Родине».

Примечательно, что само руководство УПЦ, которое подвергается гонениям и подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, обвинило Россию во вторжении и потребовало не поднимать вопросы притеснения церкви на международном уровне.

«Украинская Православная Церковь на данный момент не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав, а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну. Также мы не уполномочили никого из РПЦ МП выступать от нашего имени в ООН. Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской Православной Церкви поднимают структуры, не имеющие к нам никакого отношения. Призываем власти России не говорить от имени нашей Церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях», – говорится в обращении, распространенном Отделом внешних церковных связей УПЦ.

Тем не менее, гонения православных на Украине заметили даже в ООН. Подчеркнула это в своем докладе Помощник Генсека организации Илзе Брандс Керис.

«Вызывают обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека, которые были запротоколированы УВКПЧ – мы обеспокоены в связи с ограничениями свободы вероисповедания, свободы собрания в Украине как на территориях, контролируемых правительством, так и на территориях, оккупированных Российской Федерацией. Напряженность между сообществами в Украине существует на протяжении многих десятилетий, но она ухудшилась после вооруженного вторжения России в Украину и в связи с последними событиями. В ноябре и декабре Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях и местах моления Украинской православной церкви. Как минимум троим священникам вменяются уголовные преступления. В частности, в измене родине… Необходимо, чтобы все обыски и другие мероприятия полностью соответствовали международному праву… Два законопроекта, которые рассматриваются сегодня – эти законопроекты могли бы подорвать свободу на вероисповедание, которая закреплена в 18-й статье международного договора по гражданско-политическим правам», – заявила Керис.

Выступивший в Генассамблее по видеосвязи председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний при этом подчеркнул, что на протяжении нескольких лет украинская власть ведет борьбу с канонической церковью, чтобы захватить ее имущество:

«В 2019 году в Украине были введены новые нормы религиозного законодательства, которые упрощают рейдерский захват храмов путем проведения фиктивных референдумов жителей территориальных образований с игнорированием мнения членов религиозных общин этих храмов, но с вмешательством посторонних и порой даже вооруженных лиц. Такие захваты сопровождаются фальсификацией документов, грубыми нарушениями законодательства, массовыми столкновениями, избиениями верующих и духовенства. Только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви. При этом, юридическая регистрация новых ее общин полностью блокирована. В 2019 году был также принят закон, направленный на изменение названия Украинской православной церкви с легко опознаваемой целью отчуждения ее имущества… В прошлом месяце закон был введен в действие. Сейчас в Верховной раде Украины зарегистрированы еще семь законопроектов, направленных на ограничение прав и ликвидацию Украинской православной церкви. Законодатели не скрывают, что цель их проекта – ущемить права общин и верующих Украинской православной церкви, принудительно изъять ее собственность, лишить ее исторического и юридического наименования, запретить ей называть себя православной и, наконец, запретить ее деятельность и полностью ликвидировать на территории Украины», – сказал Антоний.

О захватах православных храмов на Украине рассказал и постпред России при ООН Василий Небензя.

«Очередным направлением репрессивной политики Киева стала его война с каноническим православием. Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта, который история современной Европы еще не видела. Стоит отметить, что украинская власть уже давно при поддержке западных кураторов взяла курс на подрыв канонической православной церкви на Украине. Сейчас народу насильственно навязывается искусственно созданная в 2018 году покорная властям раскольническая церковь Украины. Этот американо-киевский политический проект не имеет ничего общего с вопросами вероисповедания. На основании дискриминационного законодательства продолжаются захваты храмов УПЦ и принудительная, незаконная юридическая ликвидация их общин под видом якобы добровольных переходов в другие деноминации. Подобные меры повсеместно сопровождаются массовыми столкновениями, избиением прихожан и духовенства», – подчеркнул дипломат.

При этом, заместитель постпреда США Ричард Миллс с улыбкой на лице призвал не верить фактам, изложенным российской стороной и обвинил Россию в уничтожении православных храмов на Украине.

«Можно ли, чтобы проинформированный человек серьезно воспринимал обвинения России в нарушении Украиной религиозных свобод? Тема этого заседания цинична – это еще одна попытка Российской Федерации оправдать бессмысленную и святотатную войну. За последние несколько месяцев Россия использовала ничем не подтвержденные предлоги, чтобы оправдать неоправданное», – добавил Миллс.

А заместитель китайского постпреда при ООН Гэн Шуан выступил с традиционной миротворческой риторикой:

«Мы отмечаем, что, если религиозные разногласия не урегулировать надлежащим образом, это может обострить конфликт и привести к попиранию прав человека. Любые культурные, религиозные объекты должны быть защищены. Надо содействовать культуре мира и взаимного уважения, это позволит вдохнуть доверие к политическому процессу. С момента начала конфликта на Украине продолжается конфронтация между религиями и культурами. Эта конфронтация лишь углубляется. Затягивание конфликта приводит к еще большему страданию сторон. Нет выигравшей стороны в этом процессе».