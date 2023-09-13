«Мотивированные полегли, качество украинской армии постоянно падает» – подполковник Селиванов

Качество украинских солдат постоянно падает, потому что в ВСУ призывают немотивированных людей, схваченных на улицах городов и поселков.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявил экс-советник министра обороны Украины, доброволец, боец одного из казачьих подразделений российской армии Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Селиванова, на фронте постоянно гибнут самые рьяные представители украинства.

«Они будут давить, будут бросать в эту топку все новых и новых людей, но, заметьте, идейные русофобы, которые хотели за это воевать, то ли это был нацик со стажем, то ли это человек, которого переклинило в 14-м году или во время СВО, как многих, типа: «На нас напали, ракеты летят, значит, я пойдут воевать за Украину», – люди, которые хотят воевать за Украину, заканчиваются.

Мы видим одни и те же морды по телевидению, но мы их видим по телевидению, а не на фронте чаще всего. Мы видим, что многие представители элиты украинства, свидомые украинцы постоянно гибнут на фронте. То есть, мы видим эти некрологи, и мы видим варварскую мобилизацию, когда, избивая, хватают жителей сел, поселков и городов на Украине, которые воевать не хотят, и тащат их в армию.

Соответственно, желание этих людей идти на минные поля и идти на мясные штурмы, оно намного ниже, чем мотивированных украинских нацистов. Желание их учиться настоящим образом военному делу тоже намного ниже – он лучше где-то посидит, побухает. С окончанием идейно мотивированных украинцев, качество украинской армии падает», – заключил Селиванов.