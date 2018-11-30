Может лопнуть терпение – МИД РФ намекнул Киеву на крымский сценарий

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

В связи с ростом экстремизма в другой стране и случаями нападений на диппредставительства не всегда имеет смысл переносить дипломатическую миссию на спокойные территории.

Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ходе брифинга журналисты поинтересовались, есть ли в планах МИД РФ в связи с ростом экстремизма и случаев нападений на диппредставительства на Украине перенос российских учреждений из Киева и Львова в Донецк и Луганск.

«У меня вообще вопрос: «А на Украине понимают, что у российской общественности может лопнуть терпение?» Я хочу напомнить, что украинские дипломатические представительства здесь работают, и есть украинские дипломаты. Мы с ними поддерживаем контакт, уважаем их, защищаем их. Но вопрос в том, что мы все прекрасно понимаем, что у людей возникает ощущение того, что есть предел любому терпению», – заявила представитель МИД РФ.

«Безусловно, Москва будет делать всё, чтобы оставаться приверженной конвенциям о дипломатических сношениях, охранять дипломатические структуры Украины на территории нашей страны, но есть предел народному терпению. Об этом тоже нужно помнить», – добавила Захарова.

Комментируя вопрос о перемещении диппредставительств из Киева в Донецк и Луганск, она отметила, что перенос не всегда нужен.

«Иногда так получается, что меняется статус диппредставительств. У нас, например, было Генконсульство в Симферополе, а потом стало представительством иностранных дел в регионе», – напомнила представитель МИДа.