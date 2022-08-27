Муждабаев требует изолировать и закрыть рты всем сочувствующим России в мире

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Новости Украины

Любая поддержка России должна быть запрещена во всех странах мира и караться уголовной ответственностью.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из России московский журналист Айдер Муждабаев, который трудоустроился в Киеве на меджлисовском телеканале ATR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Муждабаева, нынешним прозападным правительствам угрожают симпатизанты России, которые способны спровоцировать переворот

«Наказывать и местных, и приезжих – эту быдломассу крымнашистскую придется, как это делали с начала во Второй мировой войны. Потому что пятые колонны везде просыпаются, активизируют своих активистов под видом защиты свободы слова: «Мы тоже имеем право сказать». Нет, не имеете. Мнение о том, что надо убивать украинцев и любое объяснение, любая мотивация, какая бы то она не была духовная, скрепная, аморальная, какая хотите, она должна быть подсудна. И я думаю, что уже до конца года такие законы должны быть приняты во всех странах», – сказал русофоб.

«Кто не примет эти законы, кто оставит им возможность открывать рты, те потом не обижайтесь и не удивляйтесь, когда у вас начнутся какие-нибудь восстания где-нибудь в Нарве или где-нибудь еще, когда активизируются диверсионные группы, спящие, которые есть, конечно. Не удивляйтесь, если будут политические убийства на вашей земле, не удивляйтесь, если будут всякие провокации и так далее, потому что это люди, которые себя проявили и проявляют на почве поддержки русского фашизма, должны быть немедленно изолированы от общества во всех цивилизованных странах», – заявил Муждабаев.