МВД Белоруссии заявило о предотвращении двух терактов, готовившихся из Польши

05.04.2021, Минск, Игорь Петров

МВД Белоруссии заявило о предотвращении террористического акта в военном городке «Печи», где задержали 35-летнего жителя Пинского района. Он признался, что собирался совершить диверсию в воинской части, а также в Минске.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По информации ГУБОПиК МВД задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. Он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали.

Следователями Комитета государственной безопасности Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Проводится совместное с МВД следственное действие и оперативно-розыскные мероприятия.

Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения. С лета прошлого года регулярно посещал воскресные марши. Злоумышленник поддерживал тесную связь с организацией «Байпол», которая базируется в Польше и собирает досье на силовиков, участвующих в подавлении Беломайдана.

Именно от «Байпола» накануне Дня воли задержанные получил в мессенджере указания совершить взрыв на территории органов внутренних дел или воинской части.

«Именно эта инициатива тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка терактов шла под эгидой BYPOL», – отметил Геннадий Казакевич.

Как пояснил задержанный, он собирался произвести взрыв огнетушителя, наполненного пиротехническим порохом. Целью акции была дестабилизации ситуации.