«МВД – к ответу!» – депутат от партии «Новые люди» бросился на защиту всего жёлто-голубого

Вице-спикер Госдумы РФ «Новые люди» Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения относительно законности сочетания желтого и синего цветов. Его возмутило, что к россиянам предъявляют претензии в банальных бытовых ситуациях «за поддержку» Украины.

Об этом Даванков написал в своем тг-канале, передает Корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Патриотическая бдительность доходит до абсурда. Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками. Матери девочки пришлось объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что это не цвета флага Украины, а салатовый и зелёный цвета. На прошлой неделе людей в Москве задержали за сочетания цветов в одежде. На выходных телеведущая Ольга Скабеева выложила в своём тг-канале фото весеннего букета из сиреневых и жёлтых цветов.

Её никто не успел обвинить в украинской пропаганде: Скабеева удалила фото сама через 10 минут. Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию – ЛДПР. Очевидно, что этот путь абсурдный. Нужно перестать нервировать людей неопределенностью», – написал Даванков.