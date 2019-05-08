МВД Украины обещает бороться с «мордорской геббельсовщиной» 9 мая

08.05.2019, Киев, Игорь Петров

Если партия «Оппозиционная платформа – «За жизнь» будет проводить какие-либо мероприятия, приуроченные к 9 Мая, то правоохранители будут реагировать на это «в соответствие с законами».

Об этом на брифинге в Киеве заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, отвечая на вопрос журналиста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не отслеживаю, что сообщает медведчуковско-путинская клоака, но ответ будет четкий и понятный. Украина в отличие от Мордора, то есть от России, это страна, где есть понимание верховенства права, законов и Конституции. Поэтому тут полиция будет действовать четко в соответствие с законами. И если такая история вдруг появится, то и реакция правоохранителей будет соответствующая»,- сказал Шкиряк.

По его словам, 9 Мая «для Путина и его кровавого режима является элементом пропаганды».

«В России это мощный элемент коммунистически-фашистской геббельсовщины, которая зомбирует российских граждан. Что касается внутренних деструктивных сил, то я уже сказал – мы не дадим возможность осуществлять какие-либо провокативные действия, направленные на подрыв Украины изнутри. Реагировать будем в соответствие с законами», – заявил советник главы МВД.

При это он не уточнил, что именно будут делать правоохранители и на какие именно действия представителей оппозиционной партии будут реагировать.