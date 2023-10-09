МВФ прикажет Украине зарезать медицину с социалкой ради Израиля – эксперт

Конфликт в Израиле может стать поводом для снижения финансирования и военной поддержки Украины со стороны Запада. При этом, отказываться от нее полностью США не будут, поскольку Украина еще выполняет возложенные на нее обязанности. Вместо этого Киев заставят сократить расходы на образование и медицину, чтобы высвободить деньги на войну.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«События в Израиле могут быть поводом для снижения финансовой поддержки Украины, а, может быть, и военной. Но это, скорее, повод, а не причина. Причина в том, что нет необходимости поддерживать это государство в полном объеме. Мы это видим на примере последних событий. Если до начала всех израильских событий в Верховной раде заседали и решали, как им еще увеличить на 8 миллиардов долларов свои расходы и довести до рекордного уровня, еще больше увеличить дефицит госбюджета, то теперь придется делиться. МВФ посоветовала Украине, от чего Киев отказаться не сможет, пересмотреть статьи расходов, в частности, сократить расходы на здравоохранение, образование и социальную сферу. Скорее всего, так оно и будет, потому что ослушаться МВФ киевский режим просто не в состоянии. Но это не столько потому, что денег не хватает – они-то себе нарисуют еще, и этих сумм, которые выделаются на Украину, хоть они для Украины колоссальны, но для США это примерно, как арифметическая погрешность в их собственных долгах, если их сравнивать. Так что нет необходимости Западу поддерживать социалку и медицину со здравоохранением подконтрольного Киеву населения, задача которого – постепенно сдохнуть на фронте. Зачем ему образование, зачем медицина – на этом можно сэкономить», – отметил он.

Вместе с тем, по словам эксперта, на Украине и на Западе считают, что на поле боя еще не все кончено.

«Пока никто списывать Украину не собирается и ситуация на линии фронта – не катастрофа для Украины, они еще пытаются сопротивляться. То, что с контрнатступом не получается – это такое дело, особых провалов пока не видно. Пока еще потребность Запада в Украине есть», – заявил Дудчак.