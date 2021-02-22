МВФ с живой Украины не слезет – экономист

22.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Миссия МВФ по пересмотру соглашения stand-by завершила свою работу в Киеве, но так и не приняла решение о выделении второго транша кредита – от Украины требуют пойти на ряд непопулярный мер, и ей придется согласиться.

Об этом в беседе на телеканале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украинским властям было, например, предложено отказаться от недавно введенного регулирования газовых тарифов и сделать еще целый ряд уступок в сфере экономики, государственного суверенитета и т.п. в обмен на «огромный» транш кредита в 700 млн долл.

Пока стороны к согласию не пришли, но нет ни малейших сомнений, что уже в ближайшие месяцы Украина прогнется под условия МВФ в обмен на вот этот транш. Состояние экономики, развал которой, по сути, уже прошел точку невозврата, а также зависимость от внешнего управления, на мой взгляд, просто не оставляют Украине шансов соскочить с этого крючка», – сказал Сергей Саливон.

Миссия МВФ работала с 21 декабря 2020 года по 12 февраля 2021 года. Миссия проводила обсуждения с властями Украины последних экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра программы stand-by. Прорамма stand-by была утверждена советом директоров МВФ в июне 2020 года. Программа рассчитана на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Украина 12 июня получила первый и на данный момент единственный транш в размере 2,1 млрд долларов.