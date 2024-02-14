«Мы 30 лет сосали у Кремля. Какая конкуренция с русскими?!» – львовский русофоб

На Украине нет не только государственных деятелей, но даже просто профессиональных исторических коммуникаторов, которые могли бы на мировом уровне конкурировать с «брутальным историзмом» русских.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши враги делают мудро, подсовывая миру свою имперскую карту, по которой они воссоздают свои исторические ареалы. От Украины, к сожалению, нет – меня всё это раздирает, нервирует, потому что – что было государство, что не было! За нас про нас говорили москали 30 лет! Потому что мы сосали этот кремлёвский член, сидели на той газовой трубе – чтоб она уже повзрывалась к чёртовой матери! И всё по-русски, по-русски, и тех москворотых понаплодили. От Украины в эту историческую эпоху, когда у нас украдена история, и ею козыряют – это и будет победоносный козырь врага. Нет ни одного профессионального коммуникатора мирового уровня, который мог хотя бы конкурировать на равных с этой псевдоисторической одержимостью Путина с теми Рюриковичами, папками, х..япками, печенегами, с древлянами и всем, что он там плетёт. Нет ни одного коммуникатора (Снайдера не берём, это леволиберальная туфта для чайников от Украины), который мог бы профессионально коммуницировать и нейтрализовать весь этот брутальный историзм, который действует как раз потому, что от Украины нет никакого противодействия», – возмущается Дроздов.

Он добавил, что на Украине нет ни одного государственного деятеля, который так же, как Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, без бумажки в течении получаса способен вести исторический экскурс.



«С нашей стороны хоть один государственный деятель мог бы сесть в кресло и полчаса из головы без писульки что-то проговорить про Киевскую Русь, про княжескую эпоху, про нашу традицию монархии? Не сказочки про Анну, которая научила французов писать – тьфу! Это мультики для дошкольников. А на серьёзном профессиональном историческом уровне кто из наших государственных деятелей может сесть и полчаса рассказывать собственную историю собственной страны? Арахамия сядет расскажет, блин? Подоляк расскажет? Или посадить того небритого нашего бэтмена, который уже и по-русски не способен нормально говорить. Что он расскажет об истории своей страны, как величавой истории? Шмыгаль будет рассказывать, или кто? Или Мустафу Найема, дадим миссию пуштунскому народу рассказывать об украинском в пору восстановления? Собственно, об этом и речь», – резюмировал русофоб.