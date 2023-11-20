«Мы инфантильные»: Украина загнала себя в капкан недооценки противника
Украинская пропаганда продолжает убеждать своих сограждан в слабости российской армии.
Об этом на круглом столе в Киеве заявил украинский футуролог Алексей Толкачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ничего не меняется. Нас успокаивают. Мы приуменьшаем врага, что они тупые, они – свинособаки. А на деле они вооружены, они технично более развиты во многих вопросах, чем мы. Мы сами себя загнали в капкан недооценки врага», – считает эксперт.
Именно это, как он считает, привело к безволию и усталости.
При этом украинцев он охарактеризовал как «ментально инфантильный народ».
«Для детского сознания каждая игрушка очень быстро надоедает. Мы поигрались в героизм – уже надоело, давайте новую серию», – сокрушается Толкачев.
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