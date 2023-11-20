«Мы инфантильные»: Украина загнала себя в капкан недооценки противника

Игорь Шкапа.  
20.11.2023 18:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 957
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинская пропаганда продолжает убеждать своих сограждан в слабости российской армии.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил украинский футуролог Алексей Толкачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда продолжает убеждать своих сограждан в слабости российской армии. Об этом на круглом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Ничего не меняется. Нас успокаивают. Мы приуменьшаем врага, что они тупые, они – свинособаки. А на деле они вооружены, они технично более развиты во многих вопросах, чем мы. Мы сами себя загнали в капкан недооценки врага», – считает эксперт.

Именно это, как он считает, привело к безволию и усталости.

При этом украинцев он охарактеризовал как «ментально инфантильный народ».

«Для детского сознания каждая игрушка очень быстро надоедает. Мы поигрались в героизм – уже надоело, давайте новую серию», – сокрушается Толкачев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть