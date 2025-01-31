Мы не громим Украину, чтобы не спровоцировать Запад – Сивков
Третья мировая война уже идет в гибридной форме.
Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня уже идет полномасштабная Третья мировая гибридная война. Мы сейчас боремся не за то, чтобы ее не было. Она уже идет 2,5 года. Мы сегодня боремся за то, чтобы она не перешла в классическую форму, то есть столкновение вооруженных сил», – сказал Сивков.
По его словам, именно поэтому Россия «не громит решительно Украину».
«Разгром Украины – это разгром Запада. Это молниеносная безвозвратная катастрофа Запада, которая толкнет его на полномасштабную войну с применением ядерного оружия. Потому что других способов вести войну у него просто нет. Мы осторожно воюем, чтобы не допустить сползания в ядерную фазу, минуя фазу классической войны», – сказал Сивков.
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