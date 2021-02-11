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11.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Конфликт, Медицина, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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«Мы не кролики!» – на Украине стартовали массовые увольнения врачей

Новости Украины

На Украине врачи массово увольняются, потому что не хотят становиться подопытными кроликами и прививаться некачественной вакциной.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закупить вакцину, одно дело, а кого в первую очередь должны вакцинировать? Группы риска – это медики и учителя. На сегодняшний день медики отказываются работать, пишут заявления и уходят с работы, для того, чтобы их не вакцинировали насильственно некачественной вакциной, будь то китайская, английская или ещё какая-то.

Потому что это не население, а люди, которые прекрасно владеют информацией о качестве вакцины и побочных эффектах. Они не будут позволять превращать себя в подопытных кроликов.

Потому что насильственная вакцинация – одно из требований. Иными словами, они сказали, что врачи, учителя и государственные служащие, будут вакцинированы в обязательном порядке. Но у человека есть выбор: вакцинироваться некачественной китайской вакциной или написать заявление об увольнении. Люди будут массово писать заявления, и Украина останется без врачей», – предупреждает Килинкаров.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что польский Сейм упростил требования к трудоустройству медиков, и это вызовет массовый отток врачей из Украины.

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