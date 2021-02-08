Зеленский озадачен недоверием украинцев к западным вакцинам

08.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на то, что проблема поставок западных вакцин на Украину фактически решена, немалая часть украинцев с недоверием относятся к прививкам и отказываются вакцинироваться.

Об этом, выступая на форуме «Украина-30», заявил украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Первый приоритет – это вакцинация, её дорожная карта, которая разработана для обеспечения соответствующего и равного доступа к вакцине для всех жителей Украины. Её главным заданием является охват как минимум половины населения Украины на протяжении 2021-го и начала 2022 года.

Совсем недавно нашим главным заданием было обеспечить Украину достаточным количеством доз качественной вакцины от ведущих международных производителей. Мы договорились о поставках на Украину вакцин от компаний «Pfizer», «Sinovac», «AstraZeneca» и «Novavax», – заявил Зеленский.

Он заверил, что первый этап вакцинации начнётся уже в текущем месяце, и первыми привитыми будут медики, а также ВСУ и Нацгвардия.

Однако, по словам украинского президента, решив вопрос вакцинации, пришлось столкнуться с новой проблемой:

«Это недоверие к прививкам и отказ от вакцинации немалой части населения. Это новый, но серьёзный современный вопрос, который всем нам предстоит решить», – сказал президент Украины.

«Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, безопасна и нужна», – пообещал Зеленский.

Отметим, на Западе были вынуждены признать эффективность российской вакцины «Спутник V», а в Москве заявляли о готовности поделиться препаратом с Украиной. Однако посольство США поставило Киев в унизительное положение, потребовав закупать только западные препараты. При этом у «Спутник V» на порядок выше показатель эффективности при фактическом отсутствии серьёзных побочных эффектов, в отличие от западных аналогов.

Тем временем с начала февраля в ДНР стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом.