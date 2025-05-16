«Мы не шутим» – Лукашенко на встрече с Белоусовым об «Орешнике»
Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил сегодня Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Обсуждались совместные белорусско-российские учения «Запад-2025», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Учения пройдут одновременно на полигонах России и Белоруссии. Другим направлением военного сотрудничества союзников станет обучение 300 белорусов в российских военных училищах.
Белорусский президент заверил, что к учениям его армия готова:
«Белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов».
Лукашенко поблагодарил Белоусова за то, что Россия нашла возможность поставить в Белоруссию закупленные самолеты и вертолеты, а также разместить самые передовые виды вооружений, такие как системы «Орешник».
«Мы здесь значительно продвинулись. Все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся, но если… Мы вынуждены защищать не только свою историческую правду, но и свою землю, семьи и наше Отечество. Мы абсолютно готовы и не подведем наших российских братьев», – сказал Лукашенко.
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