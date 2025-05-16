«Мы не шутим» – Лукашенко на встрече с Белоусовым об «Орешнике»

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил сегодня Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Обсуждались совместные белорусско-российские учения «Запад-2025», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения пройдут одновременно на полигонах России и Белоруссии. Другим направлением военного сотрудничества союзников станет обучение 300 белорусов в российских военных училищах.

Белорусский президент заверил, что к учениям его армия готова:

«Белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов».

Лукашенко поблагодарил Белоусова за то, что Россия нашла возможность поставить в Белоруссию закупленные самолеты и вертолеты, а также разместить самые передовые виды вооружений, такие как системы «Орешник».