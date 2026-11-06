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Запад способствовал тому, чтобы «Беларусь оказалась в объятиях России», когда поддержал в 2020 году антиправительственный Беломайдан.

Об этом бывший польский дипломат Витольд Юраш заявил в интервью блогеру Павлу Павловскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шансов на то, что он отойдет от России, не было. Дело было не в том, чтобы перетянуть Лукашенко на Запад. Было понятно, что это невозможно. Нужно было, чтобы он оставался относительно независимым, а не становился полным вассалом России… Мы не должны были пытаться установить там прозападную демократию», – сказал Юраш.

Он считает, что именно после испытания Беломайданом президент Александр Лукашенко согласился предоставить территорию и мощности для ведения СВО.