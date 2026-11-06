Мы облажались с Беломайданом. Вырвать Лукашенко из объятий Путина уже невозможно – польский дипломат
Запад способствовал тому, чтобы «Беларусь оказалась в объятиях России», когда поддержал в 2020 году антиправительственный Беломайдан.
Об этом бывший польский дипломат Витольд Юраш заявил в интервью блогеру Павлу Павловскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Шансов на то, что он отойдет от России, не было. Дело было не в том, чтобы перетянуть Лукашенко на Запад. Было понятно, что это невозможно. Нужно было, чтобы он оставался относительно независимым, а не становился полным вассалом России… Мы не должны были пытаться установить там прозападную демократию», – сказал Юраш.
Он считает, что именно после испытания Беломайданом президент Александр Лукашенко согласился предоставить территорию и мощности для ведения СВО.
«Время, когда его можно было вырвать из объятий Путина, прошло. Уже слишком поздно. Сегодня перезагрузка отношений с Беларусью не имеет ни малейшего смысла. Даже антироссийского, не говоря о пробелоруском», – сказал Юраш.
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