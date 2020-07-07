Мы проигрываем информационную войну РФ – СНБО Украины

07.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Москва якобы принуждает украинцев свободно смотреть российские телеканалы, в то время, как у украинских медиа есть только платный контент.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что за последние 10 лет ВС РФ постоянно проводили учения, это конец лета – начало осени, и эти учения всегда проходили рядом с границами Украины. Причём, отрабатывались разные вопросы, но все эти вопросы со временем дополняли друг друга. Если мы вспомним, в 2017 – 2018 годах они отрабатывали переброску войск с Дальнего Востока и Приморья, чтобы их ВС поддерживали навыки, касающиеся быстрой переброски, наращивания военного присутствия в любом регионе РФ, в том числе и на границе с Украиной.

Надо чётко понимать и помнить историю, что Россия никогда не сдерживала слов, и в 2013-м никто особенно не верил, что РФ нападёт на нашу страну. Поэтому мы должны быть готовы к любым нюансам. Но нюансы заключаются в том, что вопрос не в принятии решения президентом России, вопрос подготовки оснований для того, чтобы это воплотить – и эти основания как внутри России, так внутри нашей страны и непосредственно на международном уровне.

Чтобы мировое сообщество поверило, что мы являемся провокаторами, что мы непосредственно против России и мы угнетаем русскоязычное население», – заявил Кривонос.

При этом он подчеркнул, что Украина «достаточно серьёзно» проигрывает России информационную войну, на что никто не обращает внимание и внутри страны, и на международном уровне.

«Что касается внутри страны – это отсутствие нормального бесплатного украиноязычного телевидения во многих областях Украины. Зато вдоль границ с РФ, в тех областях – пожалуйста, российские каналы, принимайте как хотите, бесплатно в любом количестве. Это один из этапов российской гибридной войны, скажем так, мягкая экспансия, где со временем формирования точки зрения местного населения приведёт к тому, что Россия будет восприниматься только позитивно. К сожалению, со стороны Украины противодействия нет и нет понимания всей серьёзности», – посетовал замсекретаря СНБО.