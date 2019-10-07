«Мы всю жизнь будем благодарны»: Пушилин поздравил Путина от лица жителей ДНР

07.10.2019, Донецк, Максим Карпенко

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем Рождения.

В 67-ю годовщину со дня рождения Путина Пушилин поблагодарил его за показанную региону поддержку и пожелал здоровья и успехов во всех делах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От имени всех жителей Донбасса сердечно поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения! Мы всегда будем помнить то, что Вы сделали для нашего народа. В то время, когда над нами нависла настоящая угроза, Вы оказали нам неоценимую моральную, политическую и гуманитарную помощь», — заявил Пушилин.

Также он поблагодарил Путина за упрощение порядка получения российского гражданства гражданам республики: «Мы всю жизнь будем благодарны за Ваш указ по упрощению порядка получения заветного для всех нас гражданства Российской Федерации! Спасибо Вам огромное! Сердечно и искренне поздравляем с днем рождения и желаем Вам отменного здоровья, успехов во всех делах, благополучия и мира».