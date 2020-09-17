«Мы вышли из состава Украины» – ДНР ставит на место Зеленского

17.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Прежде чем судить о республиках Донбасса, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы посмотреть в глаза жителям ЛДНР, которых, будучи комиком, он высмеивал, а став президентом – обстреливал.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Шестой украинский президент Владимир Зеленский, являющийся шестеркой Запада, заигрался в шоу-бизнес, забыв о том, что Украина, волею заокеанских смотрителей и руками местных предателей, доведена до разорения и раскола. Осознавая, что не справился с управлением «незалежной» и еще более усугубив украинский кризис, Зеленский пытается воскресить свою, когда-то положительную, репутацию. Делает это подлым и заезженным способом, – поливая грязью отделившийся от Украины Донбасс.

«Слуга» народа дал интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung, в котором рассказал не о своих достижениях за год президентства (которых, собственно, нет), а о жизни в народных республиках. Интересная тема для разговора, если учесть, что пан Зе ни разу не был в ЛДНР, которым регулярно оказывает «гуманитарную помощь» в виде тотальной блокады и военной агрессии», – заявил Муратов.

Так, Зеленский рассказал австрийскому изданию, что знает очень много жителей ЛДНР, «которые в душе являются украинцам».

«Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезает в тюрьмах, поскольку они отмечают такие праздники, как День независимости Украины», – сказал президент.

«Люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, также видят, как живут украинцы по ту сторону фронта — лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию. Если терпения людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки», – рассказывал Зеленский западным СМИ.

Муратов отметил, что указывая на якобы непростую ситуацию во всех сферах жизни ЛДНР, Зеленский «случайным образом» забыл привести хоть малейший аргумент, доказывающий правоту своих слов.

«В то же время «народный» избранник посчитал лишним упомянуть представителям СМИ, что на территории Украины остановлена большая часть промпредприятий, процветает безработица, коррупция, преступность и бедность. По понятным причинам Зе-президент не рассказал и о том, что уже две недели порядка 200 украинских шахтеров из Кривого Рога бастуют под землей, тарифы на коммунальные услуги растут в геометрической прогрессии, а ситуация с коронавирусом в стране стала критической», – добавил общественник.

При этом он призвал Зеленского посетить ДНР, прежде чем судить, как живут граждане республик.

«Ему будет достаточно просто посмотреть в глаза людям, которых, будучи комиком, он высмеивал, а, став президентом, – обстреливал. Вот тогда-то пан Зе и почувствует настоящую «народную любовь».

Хочу развеять глупые мифы Зеленского о том, что жители Донбасса отмечают «день независимости Украины». Украинским популистам нужно запомнить, что национальные праздники русского Донбасса, – это День России, День Республики, День Победы и День Освобождения Донбасса. О том, как единый донбасский народ празднует эти священные даты, можно посмотреть в Интернете. Быть может тогда у представителей «незалежной державы» прекратятся фантомные боли по республикам, которые вышли из состава Украины», – подчеркнул Муратов.

«В то время, пока Владимир Зеленский дает голословные интервью о неизвестной ему жизни в Донбассе, где-то на Украине ежедневно становятся жертвами неэффективного политического режима обнищавшие граждане. «Гарант» Конституции в очередной раз вешает лапшу на уши украинскому народу. Прежде, чем говорить откровенные гадости о народных республиках, рекомендуем Зеленскому навести порядок в своей «незалежной» стране, которая пока еще разорвана не до конца», – заключил руководитель общественного движения.