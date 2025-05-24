Мы зашли в тупик, но уступить должна Россия – британский полковник

И украинская, и российская армия якобы зашли в тупик и не могут проводить масштабные наступательные операции. Но при этом остановиться должна Россия и пойти на перемирие.

Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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