На Донбассе айдаровец по пьяни прострелили ногу местному жителю, заступившемуся за свою девушку

17.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие подразделения «Айдар», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелили в мирного жителя Дзержинска, который пытался заступиться за свою девушку.

Об этом сегодня во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, в районе населённого пункта Дзержинск продолжаются рейдовые мероприятия по поиску военнослужащих 24-го батальона «Айдар», причастных к совершению преступления в отношении мирного жителя.

«11 мая группа изрядно выпивших националистов «Айдара» праздно проводила время в одном из развлекательных учреждений Дзержинска. Привыкшие к безнаказанности боевики стали приставать к одной из посетительниц. Пришедший с ней мужчина пытался успокоить пьяных боевиков, за что получил от них пулю», – сообщил Даниил Безсонов.

Он добавил, что пострадавшим оказался местный журналист, он доставлен с огнестрельным ранением ноги в медицинское учреждение, где ему оказана помощь. После произошедшего дебоширы скрылись.